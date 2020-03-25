أمطار ورياح مثيرة للأتربة.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس خلال الأيام الثلاثة المقبلة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس خلال الأيام الثلاثة المقبلة (الأربعاء - الخميس- الجمعة).

وقالت الهيئة، بحسب ما نقل موقع "مصراوي"، إن طقس يوم الأربعاء سيكون لطيفاً نهاراً شديد البرودة ليلاً على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، وحار نهارا لطيف ليلاً على جنوب الصعيد.

وأضافت الهيئة، أن الشبورة تتكون في الصباح الباكر على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، بينما تتساقط أمطار خفيفة على السوال الشمالية، والرياح أغلبها معتدلة.

أما بالنسبة لدرجات الحرارة فستكون على النحو التالي:

القاهرة 24- 15

السواحل الشمالية 22- 13

جنوب سيناء 27- 17

شمال الصعيد، 27- 14

جنوب الصعيد، 35- 19

طقس الخميس

وأضافت الهيئة أن طقس يوم غد الخميس سيكون معتدل نهارًا على القاهرة والوجه البحري، لطيف على البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد، بينما يظل شديد البرودة في الليل.

وتابعت: "تشهد القاهرة والسواحل الشمالية أمطارا خفيفة على بعض المناطق المتفرقة، كما تنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة، على القاهرة الكبرى والوجه البري والسواحل الشمالية".

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غداً فستكون على النحو التالي:

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القاهرة 27- 17

السواحل الشمالية 26- 14

جنوب سيناء 28- 17

شمال الصعيد، 32- 18

جنوب الصعيد، 37- 20

طقس الجمعة

وأضافت الهيئة أن طقس يوم الجمعة المقبل سيكون معتدل نهاراً على القاهرة والوجه البحري، لطيف على البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، وحار على جنوب الصعيد.

وعن درجات الحرارة المتوقعة فهي كالتالي:

القاهرة 26- 20

السواحل الشمالية 22- 17

جنوب سيناء 28- 20

شمال الصعيد، 30- 21

جنوب الصعيد، 36- 23