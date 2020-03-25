شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تسعى لدعم هواتف أيفون المقبلة بتحسينات في الكاميرا .. اعرف أهمها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد شركة أبل لدعم الجيل القادم من هواتف الأيفون بتحسينات في تثبيت الصورة، حيث أكد تقرير نشره المحلل الشهير Ming Chi-Kuo مؤخراً أن ابل تستعد لجلب تحسينات في كاميرة الجيل القادم من هواتف الأيفون، بشكل خاص في تقنية تثبيت الصورة.

وبحسب موقع GSM الهندى، فأشار Ming Chi-Kuo في تقريره الأخير إلى أن أبل تقدم العام المقبل هاتف الأيفون المميز بحجم 6.7 بوصة في الشاشة مع مجموعة من التحسينات الملحوظة فيما يتعلق بالكاميرا الرئيسية، وبحسب تقرير Kuo فمن المقرر أن تأتي ميزة التثبيت في 5 محاور مع sensor-shift لتثبيت الصورة في الكاميرا الرئيسية وفقاً لتفاصيل نشرت في ديسمبر الماضي.

كذلك فمن المنتظر أن تأتى تقنية التثبيت الجديدة في كاميرا هواتف الأيفون المستقبلية لتستبدل ميزة التثبيت البصري الحالي في الكاميرا الرئيسية، كما يدعم إلتقاط صور دون إهتزازات مع ملف تعريفي أنحف، ويأتي المستشعر الرئيسي بحجم 1/1.9، مع إعدادات 7P.

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فيما أشار تقرير آخر إلى أن أبل ستطرح هواتف iPhone 12 Pro، و 12 Pro Max بمستشعر 3D ToF جديد، وذلك لدعم تصوير وضع portrait واستخدام تقنية الواقع المعزز بكفاءة أعلى لتوفير تجربة تصوير أفضل للمستخدمين مع الجيل الجديد من هواتف أيفون.

كذلك فمن المتوقع أن يدعم هاتف iPhone 12 Pro معدل تحديث 120Hz ProMotion في شاشة OLED، كما يدعم الإتصال بشبكات mmWave 5G، ويضم ذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام مع رقاقة معالج A14 Bionic بحسب التقارير الأخيرة المسربة.