شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شاهد صورة غريبة للقمر يشبه فيها كوكب زحل بحلقة حوله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تظهر صورة غريبة القمر، وهو محاطًا بالغيوم مما يجعله يبدو وكأنه عملاق الغاز زحل وحوله حلقة، حيث تم التقاطها من جانب المصور فرانسيسكو سوجويل على ارتفاع ستة أميال بمعسكر قاعدة البركان أسيتينانجو في جواتيمالا، حيث عكست هذه الصورة منظورًا جديدًا للقمر وتم التقاطها قبل شروق الشمس مباشرة.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، ففي الصورة، تتشكل السحب حول القمر وتضيئه الشمس، وحولها في الليلة الصافية، تتألق النجوم فوق الجبال والأضواء السفلية من المدن الصغيرة.

وقال المصور: "إنها لحظة رائعة"، مضيفا: "هذه واحدة من أجمل اللحظات التي تمكنت من التقاطها بالكاميرا".



القمر

وأوضح فرانسيسكو: "يمكنك التعبير عن مشاعر مختلفة عند النظر إلى الصورة".

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وشاركت وكالة ناسا الصورة على موقع الويب الخاص بـ "صورة اليوم الفلكية"، حيث تستضيف صورًا من جميع أنحاء العالم تُظهر كوننا.

وجاء السؤال لماذا يبدو زحل كبيرًا جدًا؟، ولكن كتبت وكالة الفضاء أن الأمر ليس كذلك، ما هو في الصورة هو السحب الأمامية على الأرض التي تعبر أمام القمر.

كما يظهر القمر مرحلة هلال طفيفة مع رؤية معظم سطحه من خلال ضوء الأرض المنعكس المعروف باسم الوهج اللامع.

ووفقًا لوكالة ناسا: "تضيء الشمس مباشرة الهلال القمري المضيء من الأسفل، مما يعني أن الشمس يجب أن تكون تحت الأفق، وبالتالي تم التقاط الصورة قبل شروق الشمس".

وقال فرانسيسكو، إنها كانت لحظة فريدة قدمها له الكون، وهو سعيد للغاية بالتعليقات المدهشة التي تلقاها من الأشخاص الذين يرون الصورة.

وأضاف، "كما أنه يجعلك تستيقظ خيالك لأنه يبدو وكأنه كوكب آخر ويجعلك تتساءل عن كيفية تمكن القمر وهذه السحابة الرقيقة من الاصطفاف".