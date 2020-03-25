تكنولوجيا: كيف تصطحب طفلك فى جولة لمحطة الفضاء الدولية بواسطة "ماين كرافت؟"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لمساعدة الطلاب العالقين فى المنزل على مواصلة التعلم، هناك وفرة جديدة من المواد التعليمية المجانية المتاحة فى لعبة Minecraft، أضافت شركة موجانج السويدية متخصصة فى تطوير ألعاب الفيديو المملوكة لمايكروسوفت، فئة تحمل اسم Education والتى تتضمن مجموعة من الدروس Minecraft: Education Edition.

ووفقا لموقع Engadget الأمريكى، يمكن للأطفال استخدام هذه لمواد لأخذ جولة فى محطة الفضاء الدولية أو اكتشاف أشياء جديدة حول الأحياء البحرية والطاقة المتجددة والتاريخ اليونانى، وسيكون الطلاب قادرين على معالجة تحديات البناء والألغاز المنطقية ومهام الكتابة الإبداعية.

وتعتمد بعض المواد على عوالم بناها منشئو Marketplace، وهناك عشرات البرامج التعليمية المتاحة لدعم خيارات التعلم عن بعد للطلاب خلال تدابير التخفيف COVID-19 البقاء فى المنزل.

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هذه العوالم مجانية للتنزيل اعتبارًا من اليوم على جميع إصدارات Bedrock من Minecraft ، وستكون متاحة مجانًا حتى 30 يونيو، وفى وقت سابق من هذا الشهر، عرضت موجانج على المعلمين والطلاب الذين لديهم حسابات Microsoft 365 Education الوصول المجانى إلى Minecraft: Education Edition ، حتى نهاية يونيو أيضًا.

جدير بالذكر كشفت مايكروسوفت فى سبتمبر أن قاعدة المستخدمين النشطين للعبة Minecraft نمت إلى 92 مليون، والآن كشفت مايكروسوفت أن Minecraft لديها الآن 112 مليون لاعب نشط شهريًا، بزيادة 20 مليون مستخدم عن العام الماضي.