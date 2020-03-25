تكنولوجيا: تحديث watchOS 6.2 يجلب تطبيق ECG لساعات ابل الذكية في أسواق جديدة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - ينطلق تحديث watchOS 6.2 اليوم لمستخدمي ساعات ابل الذكية بمجموعة من التحسينات والمميزات، والتي يأتي من بينها دعم تطبيق ECG في أسواق جديدة.

أطلقت ابل اليوم التحديثات الجديدة من أنظمة التشغيل، والتي تشمل أيضاً تحديث نظام تشغيل ساعات ابل الذكية watchOS 6.2.

يضم تحديث watchOS 6.2 اليوم دعم عمليات الشراء داخل تطبيقات ساعة ابل الذكية مباشرة، وهو ما يتوافق مع زيادة عدد التطبيقات التي تم تطويرها لدعم مستخدمي ساعة ابل الذكية، كما تدفع ابل ميزة ECG لمزيد من المناطق حول العالم.

ومن المقرر أن يأتي تطبيق ECG في تحديث watchOS 6.2 في كلاً من تركيا، وشيلي إلى جانب نيوزيلندا، كما تتوفر ميزة الإشعارات لضربات القلب الغير منتظمة في هذه الدول أيضاً، ومن المقرر أن يدعم تطبيق ECG عرض التخطيط الكهربي للقلب، مع قياس النبضات الكهربية للقلب.

Advertisements

كما ستعمل الساعة الآن على تحليل قراءات نبضات القلب بإستمرار في الشاشة الخلفية، على أن تطلق تنبيهات عن رصد أي تغيير، كما يأتي تحديث watchOS 6.2 بإصلاحات وتحسينات التي تؤثر على تشغيل ملفات الموسيقى عند الإنتقال من الإتصال Wi-Fi إلى الإتصال عبر البلوتوث.

مميزات وإصلاحات تحديث watchOS 6.2

دعم عمليات الشراء داخل التطبيقات مباشرة في ساعات ابل الذكية.

معالجة مشكلة توقف تشغيل الموسيقى عند الإنتقال من الإتصال عبر Wi-Fi إلى الإتصال بالبلوتوث.

دعم تطبيق ECG في ساعات ابل الذكية بدءاً من إصدار Series 4 أو الإصدارات اللاحقة، والذي يتوفر في كلاً من تركيا، وشيلي إلى جانب نيوزيلندا.

ميزة الإشعارات لضربات القلب الغير منتظمة في الدول السابقة.

ويمكن تثبيث تحديث watchOS 6.2 على ساعات ابل الذكية من خلال تطبيق Apple Watch على هواتف الأيفون، ومن ثم General إلى إختيار تبويب تحديث البرمجيات، أو التحديث مباشرة عبر ساعة ابل الذكية.

المصدر

اعلان





