تكنولوجيا: ابل تدفع تحديث macOS Catalina 10.15.4 بميزة مشاركة الملفات في iCloud Drive

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأت شركة ابل اليوم في دفع تحديث macOS Catalina 10.15.4 الذي يأتي بميزة مشاركة الملفات في iCloud Drive، مع ميزة مزامنة الموسيقى مع الكلمات في Apple Music في الوقت الفعلي من بين مميزات أخرى.

أعلنت شركة ابل اليوم عن دفع كلاً من تحديث iOS 13.4، وwatchOS 6.2، كما قدمت الشركة لمستخدمي أجهزة ماك اليوم تحديث macOS Catalina 10.15.4، الذي ينطلق بمجموعة من التحسينات والإصلاحات في النظام، مع ميزة مشاركة الملفات في iCloud Drive، وميزة جديدة في تطبيق الموسيقى.

يأتي تطبيق الموسيقى في تحديث macOS Catalina 10.15.4 اليوم بميزة مزامنة الموسيقى مع الكلمات التي قدمت في أجهزة الآيباد، وهواتف الأيفون وMac العام الماضي، واليوم تأتي الميزة لدعم تنسيق الكلمات مع الموسيقى في الوقت الفعلي.

كما يتيح التحديث مشاركة الملفات في iCloud Drive، وهي من المميزات التي ظهر في الإصدار التجريبي من macOS Catalina وiOS 13، ومن ثم تم إزالتها مع إنطلاق الإصدارات الثابتة، لتظهر من جديد اليوم في تحديث macOS Catalina 10.15.4.

Finder

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مشاركة الملفات في iCloud Drive عبر Finder.

التحكم في مجموعة الأشخاص المتاح لهم الوصول إلى الملفات التي يتم مشاركتها من خلال إرسال رابط.

إختيار الأشخاص المتاح لهم التعديل في الملفات، أو تحميل الملفات عبر iCloud Drive.

Screen Time

تحديد الأشخاص المصرح لهم الإتصال بالأطفال أو التواصل معهم.

تحديد فترة لتواصل الأطفال مع الأخرين.

التحكم في تشغيل مقاطع الفيديو الموسيقية.

الموسيقى

عرض كلمات الأغاني في الوقت الفعلي لتشغيل الموسيقى.

دعم الإنتقال السريع إلى جزء محدد في الأغاني عن طريق النقر على الكلمات الخاصة بالجزء المراد.

متصفح Safari

إمكانية إستيراد كلمة المرور من Chrome إلى سلسلة كلمات المرور في iCloud لدعم ميزة الملء التلقائي في Safari على الأجهزة المختلفة.

التحكم في عدم تكرار علامات التبويب، مع دعم غلق جميع علامات التبويب على يمين علامة التبويب الحالية.

دعم تشغيل محتوى HDR على أجهزة الحاسب المتوافقة مع خدمة Netflix

متجر التطبيقات وخدمة ابل Arcade

دعم عملية شراء فردية للتطبيقات ومن ثم مشاركتها على أجهزة الآيباد، وهواتف الأيفون، وiPod touch، وأجهزة تلفاز ابل.

تظهر ألعاب Arcade التي تم تشغيلها مؤخراً في تبويب Arcade ليتاح للمستخدمين تشغيل الألعاب والإستمرار في اللعبة على أي من أجهزة ابل.

كما يأتي التحديث ببعض التحسينات والإصلاحات التي تشمل:

إخراج محتوى بأعلى نطاق ديناميكي للشاشات وأجهزة التلفاز التي تدعم تقنية HDR10 من جهات خارجية عبر مدخل DisplayPort وHDMI.

دعم توثيق OAuth مع حسابات Outlook.com لدعم حماية أفضل.

معالجة مشكلة إختفاء النصوص التي يتم نسخها بين التطبيقات في نمط الثيم المظلم.

معالجة مشكلة متصفح Safari التي تؤدي إلى عرض CAPTCHA بشكل غير صحيح.

معالجة مشكلة إرسال تنبيهات للتذكير لأحداث التي إنتهت بالفعل.

معالجة مشكلة سطوع الشاشة في شاشة LG UltraFine 5K عند تنشيطها بعد الإيقاف المؤقت.

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