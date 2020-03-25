تكنولوجيا: ابل تبدأ في دفع تحديث iOS 13.4 وiPadOS 13.4 بمجموعة من المميزات الجديدة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة ابل اليوم عن بدء دفع كلاً من تحديث iOS 13.4 لهواتف الأيفون، وتحديث iPadOS 13.4 لأجهزة الآيباد، على أن يأتي الأخير بدعم ميزة لوحة التتبع، مع مشاركة الملفات في iCloud Drive من بين مميزات أخرى في التحديثات الجديدة.

ينطلق كلاً من تحديث iOS 13.4 وiPadOS 13.4 للمستخدمين اليوم بعد إنتهاء ابل من إختبار التحديث في الإصدارات التجريبية خلال الفترة الماضية، وفي السطور القادمة نستعرض المميزات المقدمة من ابل في التحديثات الجديدة.

دعم لوحة التتبع في أجهزة الآيباد

أحد أهم المميزات المقدمة من ابل في تحديث iPadOS 13.4 اليوم، في دعم لوحة التتبع في أجهزة الآيباد، لدعم ملحق لوحة المفاتيج الجديد من الشركة Magic Keyboard، الذي يتوفر خلال شهر مايو.

ويمكن لهذه الميزة أن تدعم المستخدمين أيضاً بمؤشر تتبع على الشاشة عن طريق إتصال أجهزة البلوتوث أو USB، والتي تشمل أجهزة Magic Trackpad، وفارة Magic، إلى جانب Logitech MX Master، ومن المقرر أن يدعم مؤشر التتبع على أجهزة الآيباد تجربة جديدة مع ميزة تحرير دقيق للنصوص، ودعم الإيماءات، من بين مميزات أخرى، أيضاً من المقرر أن تدعم ميزة لوحة التتبع أجهزة iPad Pro الجديدة إلى جانب الجيل السابع من أجهزة iPad.

ميزة مشاركة الملفات عبر iCloud Drive في iOS 13.4

أشارت التسريبات السابقة إلى خطط ابل لدعم iCloud Drive بميزة مشاركة الملفات في تحديث iOS 13، واليوم تتوفر الميزة للمستخدمين في الإصدار iOS 13.4، حيث يتاح للمستخدمين مشاركة ملفات iCloud Drive بتجربة تحاكي Dropbox، حيث يمكن لجهات المشاركة أن تطلع على التغييرات الجديدة في محتوى الملفات التي يتم مشاركتها.

دعم المطوريين لبيع تطبيقات منصة iOS وMac للمستخدمين في عملية شراء واحدة

يمكن للمطوريين الآن عرض التطبيقات في متجر iOS أو متجر Mac ومن ثم سيتاح للمستخدمين فتح التطبيق على المنصات المختلفة عند شراء الإصدار الخاص بواحدة من المنصات فقط، وهي من المميزات المقدمة من ابل في تحديث iOS 13.4، و macOS Catalina 10.15.4 وXcode 11.4.

مميزات أخرى في تحديث iOS 13.4 وiPadOS 13.4

كما يأتي كلاً من تحديث iOS 13.4 وiPadOS 13.4 ببعض التغييرات والتحسينات الأخرى، حيث يأتي شريط الأدوات في تطبيق Mail على سبيل المثال بإختيارات في الحذف، أو تحريك الرسائل، أو الرد على الرسائل، أو أيضاً إنشاء رسالة جديدة.

أيضاً يدعم تحديث iPadOS عدد 9 من ملصقات Memoji الجديدة، مع دعم مفتاح التعديل على أجهزة الآيباد، مع تكامل التحديث مع خدمة Shazam من خلال إختصارات جديدة.

مميزات وملاحظات تحديث iOS 13.4

دعم الفارة ولوحة التتبع

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يمكن لمؤشر التتبع أن يسلط الضوء على رموز التطبيقات في الشاشة الرئيسية، وDock، وفي الأزرار وأدوات التحكم في التطبيقات.

دعم Magic Keyboard على أجهزة الآيباد وجهاز iPad Pro بحجم 12.9 إنش من الجيل الثالث أو الإصدارات اللاحقة، أو الجيل الأول والإصدارات اللاحقة من جهاز iPad Pro بحجم 11 إنش.

دعم كلاً من فارة Magic، أو فارة Magic 2، وMagic Trackpad، أو Magic Trackpad 2، ودعم أجهزة البلوتوث أو فارة USB من شركات اخرى.

واجهة تدعم اللمس المتعدد على لوحة Magic Keyboard في أجهزة الآيباد، مع دعم التمرير ب Magic Trackpad 2، ودعم التمرير السريع في المسافة الفاصلة بين التطبيقات، ودعم الرجوع للشاشة الرئيسية، والوصول إلى App Switcher، مع دعم التكبير أو التصغير، والنقر إلى اليمين، أو التنقل بين الصفحات.

دعم الإيماءات المتعددة باللمس عن طريق Magic Mouse 2.

الملفات

دعم مشاركة الملفات في iCloud Drive عن طريق تطبيق الملفات.

التحكم في تصريحات الوصول لمجموعة محددة في تطبيق الملفات.

إمكانية تحديد الجهات التي يتاح لها تحرير الملفات التي يتم مشاركتها أو التي يتاح لها تحميل الملفات، أو عرض هذه الملفات.

Memoji

عدد 9 من ملصقات Memoji الجديدة التي تشمل وجوه ضاحكة مع قلوب، أو أيدي متماسكة معاً، مع وجوه خاصة بالحفلات.

Mail

مزيد من عناصر التحكم المرئية لحذف الرسائل، أو تحريك الرسائل، والرد على الرسائل، أو إنشاء رسائل جديدة.

متجر التطبيقات مع Apple Arcade

دعم شراء التطبيق مرة واحدة لأجهزة الآيباد، والأيفون، وiPod touch، وأجهزة الآيباد، وMac، إلى جانب أجهزة تلفاز ابل.

تظهر ألعاب Arcade التي تم تشغيلها مؤخراً في تبويب Arcade على أجهزة الآيباد، والأيفون، وiPod touch، وأجهزة الآيباد، وMac، إلى جانب أجهزة تلفاز ابل.

قائمة تظهر كافة ألعاب Arcade.

تقنية الواقع المعزز

يدعم إختيار AR Quick Look تشغيل الصوتيات في ملفات USDZ.

لوحةالمفاتيح

دعم إقتراحات الكتابة في اللغة العربية

كما يدعم التحديث بعض التحسينات والإصلاحات من بينها:

إصلاح مشكلة الكاميرة التي تؤدي إلى إظهار العدسات الإلكترونية بشاشة سوداء بعد إطلاقها.

معالجة مشكلة إظهار السعة الزائدة للصور عن طريق الخطأ.

معالجة المشكلة التي تمنع مشاركة الصور في الرسائل عند إغلاق iMessage.

معالجة مشكلة إظهار الرسائل بدون ترتيب.

معالجة المشكلة التي تؤدي إلى ظهور قائمة المحادثات فارغة.

معالجة مشكلة تعطل الرسائل عند النقر على زر مشاركة أو نظرة سريعة.

معالجة مشكلة عرض بيانات الشبكة بشكل غير صحيح في الإعدادات.

معالجة مشكلة متصفح Safari التي تؤدي إلى عدم تغيير الصفحات إلى الثيم المظلم.

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