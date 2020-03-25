Honor تحدد رسميًا موعد الإعلان عن الهاتف Honor Play 9A

فاطمة أيت طالب - دبي - سيتم الإعلان رسميًا عن سلسلة هواتف Honor 30 Series بعد بضعة أيام من الآن، والآن علمنا أن الهاتف Honor Play 9A سينضم إلى الحفلة أيضًا. قامت العلامة التجارية الفرعية Honor اليوم بنشر ملصق تشويقي تكشف فيه أنها ذاهبة لإزاحة الستار رسميًا عن الهاتف Honor Play 9A يوم 30 مارس، وهو الهاتف الذي سيأتي مع بطارية ضخمة.

وبالعودة إلى تقرير سابق، فقد كشف لنا أن الهاتف Honor Play 9A سيضم مواصفات تقنية تشمل شاشة IPS LCD بحجم 6.3 إنش وبدقة +HD، ومعالج ثماني النوى من فئة MediaTek Helio P35، وذاكرة عشوائية بحجم 4GB، وذاكرة داخلية بحجم 64GB أو 128GB قابلة للتوسع عن طريق الذاكرة الخارجية MicroSD، فضلا عن بطارية بسعة 5000mAh تدعم الشحن بقوة 10W.

Advertisements

الهاتف Honor Play 9A سيضم كذلك كاميرا أمامية بدقة 8 ميغابكسل، وكاميرتين في الخلف بدقة 13 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 2 ميغابكسل للكاميرا المسؤولة عن إستشعار معلومات العمق، كما أنه سيأتي بشكل مسبق مع نظام Android 10 ومع واجهة MagicUI 3.0، وهذا ما يعني بأنه لن يأتي مع التطبيقات والخدمات التابعة لشركة جوجل.

الهاتف Honor Play 9A سيكون متوفرًا باللون الأخضر والأزرق والأسود. للآسف، ليست هناك في الوقت الراهن أي معلومات حول السعر وموعد إطلاق هذا الهاتف في الأسواق، ولكن من المرجح أن نحصل على هذه المعلومات في المستقبل المنظور.