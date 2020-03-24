آبل تتيح “آب ستور” في 20 دولة جديدة بعضها عربي

أعلنت شركة آبل يوم الاثنين عن إطلاق متجرها (آب ستور) App Store في 20 بلدًا جديدًا خلال العام الحالي، ويشمل ذلك بضع دول عربية.

ولم تحدد الشركة الأمريكية موعد توفر المتجر في الدول الجديدة، ولكنها طلبت من المطورين تسجيل الدخول إلى حساباتهم في موقعها الموجه للمطورين، وقبول اتفاقيات الترخيص المُحدثَّة لكي تُتاح تطبيقاتهم للمستخدمين فور توفر المتجر.

وطلبت آبل من المطورين في تدوينة تحديث معلوماتهم قبل 10 نيسان/ أبريل المقبل، مما يعني أن الإطلاق قد يتم خلال الشهر المقبل. مع الإشارة إلى أن متجر (آب ستور) متاح في الوقت الراهن في 155 بلدًا في جميع أنحاء العالم.

أما الدول الجديدة التي سيُتاح فيها المتجر، فهي: أفغانستان، والغابون، وساحل العاج، وجورجيا، وجزر المالديف، وصربيا، والبوسنة والهرسك، والكاميرون، والعراق، وكوسوفو، وليبيا، والجبل الأسود، والمغرب، وموزمبيق، وميانمار، وناورو، ورواندا، وتونغا، وزامبيا، وفانواتو.