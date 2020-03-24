كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| “AKRIOS Skeleton”…سكين جيب محمول للاستخدام اليومي

متابعة-سنيار: إذا كنت في السوق للحصول على سكين جيب يومي محمول، فقد تكون مهتما بمشروع جديد تم إطلاقه عبر Kickstarter لسكين الجيب AKRIOS Skeleton، الذي أنشأه فريق من المصممين المقيمين في سيدني بأستراليا.

توفر السكين المصغرة متعددة الأغراض المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ تصميما محمولا خفيف الوزن مع شفرة 2.65 بوصة ومقبض 3.5 بوصة.

إن هيكل Akrios Skeleton هو سكين جيب من الفولاذ المقاوم للصدأ يتسم بالمتانة وخفة الوزن والمتانة – والأهم من ذلك أنه مفيد عند الحاجة إليه.

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وقال مطورو السكين: “عندما بدأنا في صنع سكين Akrios، تصورنا جهازا صديقا للإنسان، موثوق به وعملي وبسيط ولكنه مفيد، وقد تم التفكير في كل التفاصيل وسعينا جاهدين للحصول على سكين مريح، مما يعني مقبضا مريحا وقبضة ثابتة ولمسة من الأناقة، وقد أردنا أيضا إنتاج سكين جيب متين بقدر ما هو جميل من الناحية الجمالية، ويجمع بين البناء الفريد من الفولاذ المقاوم للصدأ، و Sharp Straight Edge، و Liner Lock – تعمل هذه العناصر على إضافة المزيد من الملمس إلى المظهر العام مع الاحتفاظ بواجهة القوة من خلال الحد الأدنى من البساطة. ”

وتشمل مواصفات سكين الجيب AKRIOS Skeleton:

– طول الشفرة: 2.65 بوصة (67 ملم)

– الطول عند الغلق: 3.50 بوصة (89 ملم)

– الطول عند الفتح: 6 ″ (152 مم)

– الوزن الإجمالي: 1 أوقية (240 جم)

– التعامل مع المواد: الجسم معالج حراريا

– شفرة فولاذية: 420 فولاذ مقاوم للصدأ

– المادة: ستانلس ستيل

– قفل الإطار