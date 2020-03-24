تكنولوجيا: Redmi تكشف عن شاشة ذكية بحجم 8 إنش مع كاميرة مدمجة وسعر 49 دولار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت شركة Redmi خلال حدث Redmi K30 Pro الذي بث اليوم على شبكة الإنترنت عن شاشة ذكية جديدة بحجم 8 إنش، والتي تدعم جودة عرض HD، مع زاوية عرض فائقة الإتساع 178 درجة، والتي تضم كاميرة مدمجة مع الجيل الثالث من مساعد شاومي الرقمي.

تأتي شاشة Redmi الذكية اليوم لدعم المستخدم كشاشة ذكية للتحكم في أجهزة البيت الذكي، مثل كاميرات المراقبة، حيث تدعم التحكم بخاصية اللمس، كما تدعم التحكم بالأوامر الصوتية أو التحكم في الشاشة بالتلويح.

أيضاً تأتي شاشة Redmi الذكية بحجم 8 إنش بتقنية البلوتوث Mesh مدمجة، لدعم الإتصال بالأجهزة عبر البلوتوث من خلال النقر السريع.

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مواصفات شاشة Redmi الذكية بحجم 8 إنش

حجم 8 إنش في الشاشة بدقة عرض 1280 في 800 بيكسل، والتي تدعم اللمس المتعدد، وزاوية عرض 178 درجة.

مكبر صوتي بحجم 1.75 إنش وقدرة 5W يدعم نطاق كامل، مع مضخم صوتيات بشكل U.

تدعم الإتصال والتحكم بأكثر من 2000 جهاز ذكي عن طريق الصوتيات أو عن طريق لمس الشاشة.

تضم الجيل الثالث من مساعد شاومي الرقمي XiaoAi.

كاميرة أمامية HD.

تدعم الإتصال بشبكات Wi-Fi 802.11 b/g/n بتردد 2.4GHz، مع دعم تقنية البلوتوث 5.0، كما تدعم تشغيل الموسيقى بتنسيق A2DP.

ومن المقرر أن تأتي شاشة Redmi الذكية بحجم 8 إنش بسعر 49 دولار، على أن تتوفر عبر قنوات شاومي الرسمية في الصين بدءاً من 27 من مارس.

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