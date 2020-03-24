تكنولوجيا: HP تطور نظارة جديدة للواقع الإفتراضي بالشراكة مع مايكروسوفت وValve

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأت شركة HP بالشراكة مع مايكروسوفت وValve في العمل على تطوير إصدار جديد من نظارات الواقع الإفتراضي، والتي تعرف الآن بعنوان Reverb G2.

تستعد شركة HP لإطلاق نظارة Reverb G2 للواقع الإفتراضي، التي تأتي لدعم المستخدمين بتجربة غامرة في الواقع الإفتراضي مع معايير جديدة تقدم تجربة مريحة للمستخدم، كما تتوافق مع الجيل السابق من نظارات الواقع الإفتراضي.

لم يقدم موقع HP الكثير من التفاصيل عن الإصدار القادم من نظارات الواقع الإفتراضي Reverb G2، إلا أنها تأتي بعد إصدار الشركة السابق Reverb التي تتميز بمستوى تسعير مرتفع، والتي صممت لأجهزة Windows.

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ولقد عرف إصدار HP السابق من نظارات الواقع الإفتراضي Reverb بدعم أعلى جودة عرض بدقة تصل إلى 2160 في 2160 بيكسل في كل جهة.

من جانب أخر لم تكشف HP عن تفاصيل شراكتها مع مايكروسوفت وValve في تطوير الإصدار الجديد من نظارة Reverb G2 للواقع الإفتراضي، وما إذا كانت مايكروسوفت أو Valve ستساهم في تصميم هذا الإصدار، أيضاً لا يمكن التأكيد الآن على توافق أدوات التحكم Knuckles مع الإصدار الجديد من نظارات الواقع الإفتراضي، لذا نترقب مزيد من التفاصيل من عملاق البرمجيات خلال الفترة القادمة.

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