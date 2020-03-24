تحديث الكاميرا الأخير بدأ بشق طريقه أيضًا لطرازات Galaxy S20 العالمية

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت شركة سامسونج في الأسبوع الماضي بإصدار تحديث يعمل على إصلاح الكاميرا في طرازات Galaxy S20 Series المزودة بالمعالج Exynos، والآن قررت شركة سامسونج إصدار نفس التحديث لطرازات Galaxy S20 Series المزودة بالمعالج Snapdragon 865.

للتذكير، هذا التحديث الجديد يعمل على إصلاح مجموعة من المشاكل المُكتشفة على مستوى نظام التشغيل، ويبقى أهمها التركيز التلقائي البطيء أثناء التصوير، وخاصة في الهاتف Galaxy S20 Ultra. ونتيجة لذلك، بعد تثبيت هذا التحديث وإستخدام تطبيق الكاميرا الجديد، فمن المفترض أن نرى تحسنًا ملحوظًا على مستوى التركيز التلقائي.

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هذا التحديث قد يستغرق بعض الوقت قبل أن يصل إلى الهاتف الخاص بك، ولكن في حالة إذا كنت لا تستطيع الإنتظار وتتطلع للحصول على هذا التحديث في المستقبل القريب، فبإمكانك التحقق من توفر هذا التحديث لجهازك يدويا من خلال الذهاب إلى تطبيق الإعدادات ” Settings ” والذهاب بعد ذلك إلى خيار حول الجهاز ” About Device “، والتوجه بعد ذلك إلى خيار تحديثات النظام ” System Updates “.

وبطبيعة الحال، بإمكانك تحميل هذا التحديث بإستخدام بيانات الإنترنت المحمولة أو بإستخدام شبكة WiFi على الرغم من أننا نوصي دائما بإستخدام شبكة WiFi عندما يتعلق الأمر بتحميل التحديثات لأن ذلك يغنيك عن إستنزاف بيانات الإنترنت المحمولة الخاصة بك. وبطبيعة الحال، لا تنسى أن تقوم بعمل نسخ إحتياطي لمحتويات هاتفك لتجنب فقدان الملفات والبيانات الخاصة بك في حال ساءت الأمور أثناء تثبيت التحديث.