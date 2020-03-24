كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| “HiMo”…دراجة كهربائية قابلة للطي

متابعة-سنيار: كشفت شركة HiMo Electric Technology، وهي شركة متخصصة في البحث والتطوير والإنتاج لدراجتين كهربائيتين ذات عجلات، عن أحدث ابتكاراتها في شكل دراجة إلكترونية قابلة للطي HiMo تم إطلاقها هذا الشهر على موقع التمويل Indiegogo.

HiMo دراجة كهربائية متينة ومدمجة لكنها قوية بمدى 30 كم وأقصى سرعة 18 كم في الساعة.

وقال مطوروها: “تم تصميم كل جزء من HiMo بعناية؛ مع أكثر من 200 جزء و 40 قالب وتعديلات لا حصر لها، وقد مررنا بتكرارات لا حصر لها في العامين الماضيين، ومع كل تعديل، كل قالب وكل جزء جديد واصلنا تحسين HiMo بحيث لم يتم تجاهل أي تفاصيل مهما كانت صغيرة جدا، وكنا سعداء للغاية بفوزنا بجائزة Reddot 2019 الألمانية، حيث إن الحصول على مثل هذا التقدير يحفزنا على الاستمرار في صنع منتجات مبتكرة، والتي يمكن أن تساعد حقا في إحداث فرق في العالم!

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تتضمن ميزات الدراجة الكهربائية HiMo ما يلي:

– تم تجهيز HiMo بمحرك DC بدون فرشات بقدرة 180 وات، ودفع بالعجلات الخلفية، ونظام طاقة ثابت.

– استمتع بالقوة الكاملة لمسافة تصل إلى 30 كيلومترا على بطارية HiMo الموفرة للطاقة بسعة 7500 مللي أمبير في الساعة.

– بطارية HiMo القابلة للإزالة سهلة الاستخدام والشحن والصيانة وبسعة 1.8 كجم فقط، ويمكن لأي شخص إدخالها وإزالتها.

– إطارات مبطنة مقاومة للصدمات مقاس 7 بوصات لتوفير أقصى حماية وركوب سلس.

– التحكم في الطاقة والسرعة وإعدادات المصباح بنقرة زر واحدة.

– تتبع شاشة HiMo H1 إعدادات السرعة وحالة البطارية وإعدادات المصباح.

– شاشة LED Clear Clear من HiMo سهلة الاستخدام ويسهل التحكم فيها – مما يمكّن الراكب من تشغيل / إيقاف الدراجة بسرعة، وتغيير السرعات، وتشغيل / إيقاف تشغيل المصابيح الأمامية.