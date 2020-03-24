تكنولوجيا: تحديث تطبيق Mobile Connect من Dell يدعم الآن إتصال هواتف الأيفون

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت شركة Dell الإصدار 3.0 من تطبيق Mobile Connect الذي يأتي بميزة دعم إتصال أجهزة Dell بنظام Windows 10 مع هواتف الأيفون.

تحاول الكثير من الشركات في الفترة الأخيرة دعم إتصال أجهزة الحاسب بالهواتف الذكية، واليوم تقدم Dell تحديث جديد لتطبيق Mobile Connect لدعم مستخدمي هواتف الأيفون بشكل خاص في إتصال أجهزة Dell بنظام Windows 10 بهواتف الأيفون، وهو ما يتوافق مع إعلان سابق لشركة Dell قدمته خلال فعاليات CES 2020.

يمكن الآن لجميع مستخدمي أجهزة Dell وهواتف الأيفون الإستفادة من ميزة إتصال الأجهزة التي تقدم في الإصدار 3.0 من تطبيق Mobile Connect.

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ومن المقرر أن يتوفر التطبيق في متجر تطبيقات Windows لأجهزة Dell كما يتوفر في متجر تطبيقات ابل، حيث يدعم الإقتران مع هواتف الأيفون بنظام iOS 11 أو الإصدارات اللاحقة، كما يمكن للتطبيقات أن تدعم نقل الملفات بين أجهزة Dell وهواتف الأيفون بسلاسة، إلا أن التوقعات تشير إلى أن التطبيق سيدعم نقل ملفات الوسائط أو الملفات الأكثر شعبية.

يذكر أن ميزة نقل الملفات بين أجهزة الحاسب وهواتف الأيفون تتوفر من خلال ميزة AirPlay وAirDrop، إلا أنها لا تدعم نقل الملفات بين هواتف الأيفون وأجهزة ويندوز.

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