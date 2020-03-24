LG G9 ThinQ سينتمي للفئة المتوسطة، وسيضم المعالج SD765G، وشاشة بدقة +FullHD

فاطمة أيت طالب - دبي - في مُحاولة للعودة إلى الربحية، ستقوم شركة LG بتغيير إستراتيجيتها في سوق الهواتف الذكية، فهي ستقوم ببيع هواتف 5G الرائدة مثل LG V60 ThinQ في أمريكا الشمالية وأوروبا الغربية بأسعار مُعتدلة. وفقا لتقرير جديد من كوريا الجنوبية، فسوف تنمو الفجوة في الميزات بين LG G Series و LG V Series.

ستتقلص درجة الهاتف LG G9 ThinQ عمليًا ليندرج ضمن الهواتف المتوسطة، فهو سيأتي مع شاشة OLED بدقة +FullHD، ومعالج من فئة Snapdragon 765G، على الرغم من أن حجم الشاشة سيرتفع من 6.7 إنش إلى 6.9 إنش، ويعود السبب في ذلك على الأرجح إلى أن الهاتف LG V60 ThinQ الكبير لن يكون متاحًا في نفس المناطق التي سيكون فيها الهاتف LG G9 ThinQ متوفرًا.

مع هذه التغييرات، سيتم إطلاق الهاتف LG G9 ThinQ في أواخر شهر مارس مقابل ما يُعادل 705 دولارات أمريكي، وفقا لهذا التقرير. هذا هو نفس السعر الذي تم به إطلاق الهاتف LG G8 ThinQ في العام الماضي.

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على أي حال، يُقال بأن الهاتف LG G9 ThinQ سيضم أربع كاميرات في الخلف، ولكن التصميم النهائي سيكون مختلفًا قليلاً عن ذلك الذي تم تسريبه في شهر يناير الماضي. هذا الهاتف سيضم كذلك بطارية بسعة 4000mAh، ومنفذ السماعات 3.5mm، ورقاقة الصوت Quad DAC.