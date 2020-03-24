آبل تجلب متجر Apple App Store للمزيد من المطورين في 20 دولة جديدة

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت شركة آبل اليوم بتوسيع مدى توافر متجر التطبيقات Apple App Store الخاص بها للمطورين ليشمل 20 دولة جديدة، ليصل بذلك العدد الإجمالي إلى 155 دولة.

الدول الجديدة التي إنضافت إلى القائمة هي : أفغانستان، الجابون، كوت ديفوار، جورجيا، المالديف، صربيا، البوسنة والهرسك، الكاميرون، العراق، كوسوفو، ليبيا، الجبل الأسود، المغرب، موزمبيق، ميانمار، ناورو، رواندا، تونغا، زامبيا وفانواتو.

Advertisements

منذ إطلاقه لأول مرة في شهر يوليو من العام 2008، حصد متجر التطبيقات Apple App Store أكثر من 155 مليار دولار من الأرباح للمطورين، ونسبة أكبر من الأرباح لشركة آبل نفسها.