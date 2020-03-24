صور حاسوبية جديدة تستعرض لنا تصميم الهاتف Galaxy M41 من الأمام والخلف

فاطمة أيت طالب - دبي - سلسلة هواتف Galaxy M Series من شركة سامسونج أصبحت أقوى من أي وقت مضى، وفي المستقبل القريب ستتلقى عضو جديد يُدعى Galaxy M41. وعلى ذكر ذلك، فقد حصلنا اليوم على مجموعة من الصور الحاسوبية التي تستعرض لنا كيف سيبدو تصميم هذا الهاتف من الأمام والخلف.

كما تلاحظون أعلاه وأدناه، فالهاتف Galaxy M41 سيأتي مع شاشة Infinity-O بحجم يبلغ نحو 6.5 إنش، وكاميرا أمامية واحدة في الثقب المتواجد في الركن الأيسر العلوي من الشاشة.

وفيما يخص الواجهة الخلفية للهاتف Galaxy M41، فهي ستضم ثلاث كاميرات في الركن الأيسر العلوي ستمتاز الكاميرا الأساسية فيها على الأرجح بدقة 48 ميغابكسل. ونظرًا إلى أن هذه الصور تستعرض لنا مستشعر بصمات الأصابع في الواجهة الخلفية، فهذا يعني أن الهاتف Galaxy M41 لن يعتمد على خاصية الفتح عن طريق الوجه، Face Unlock بإعتبارها التقنية البيومترية الأساسية في الهاتف.

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تكشف لنا هذه الصور كذلك أن الهاتف Galaxy M41 سيضم زر التشغيل على الجانب الأيمن من الهاتف جنبًا إلى جنب مع أزرار التحكم بالصوت، في حين سيتواجد منفذ الشريحة SIM على اليسار. وفي الجزء السفلي من الهاتف سيكون هناك مكبر الصوت ومنفذ الميكروفون الأساسي ومنفذ USB Type-C، في حين سيتواجد منفذ السماعات 3.5mm في الجزء العلوي من الجهاز. ووفقا للمصدر، فإن سمك الهاتف Galaxy M41 سيبلغ 8.5 ملمتر.

للآسف، هذه هي جل المعلومات المتاحة لدينا في الوقت الراهن، لذلك يتعين علينا الإنتظار للحصول على المزيد من التسريبات أو إنتظار الإعلان الرسمي عن الهاتف من شركة سامسونج.