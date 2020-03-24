هواوي تمدد فترة الضمان المنتهي لمنتجاتها في دولة الإمارات

كشفت شركة هواوي عن توفير فترة ضمان أطول لعملائها تشمل مجموعة من المنتجات، وذلك كإجراء وقائي للحد من انتشار فيروس كورونا COVID-19، ويشمل العرض باقة واسعة من منتجات العلامة، بما فيها الهواتف الذكية والحواسيب المحمولة والأجهزة اللوحية والأجهزة الذكية القابلة للارتداء وغيرها من المنتجات التي انتهت مدة الضمان الخاصة بها خلال الفترة من 24.03.2020 إلى 29.06.2020.

وفي حال استوفى المنتج الخاص بالعميل الشروط المطلوبة، سيتم تمديد فترة الضمان تلقائيًا إلى 30.06.2020، حيث يتم إصلاح هذه الأجهزة بموجب الضمان حرصًا على بقاء العملاء على اتصال.

ويمكن للعملاء الملتزمين بالحجر الصحي الذاتي (التباعد الاجتماعي) الاستفادة اليوم من خدمات البريد السريع المجانية من هواوي؛ وذلك عبر استلام أجهزتهم وإعادتها بعد إصلاحها وتعقيمها.

كما اتخذت هواوي خطوات إضافية لضمان صحة وسلامة العملاء والموظفين في مراكز الخدمة الخاصة بها، من خلال اعتماد سلسلة من الإجراءات الاحترازية؛ حيث ستقوم مراكز الخدمة بإجراء فحص مجاني للعملاء لقياس درجة الحرارة وتزويدهم بمعقم لليدين، بينما يتم إصلاح الهواتف المحمولة وتعقيمها باستخدام الأشعة فوق البنفسجية، كما سيتم تعقيم المراكز وتنظيفها بالكامل ثلاث مرات في اليوم.

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وتنصح هواوي المستخدمين باستخدام تطبيق الدعم المثبت مسبقًا على أجهزتهم للتعرّف على المشكلة باستخدام ميزة التشخيص الذكي أو التواصل مع خدمة العملاء عبر الإنترنت والحصول على الخدمة عن بُعد.

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كما يمكن للمستخدمين الاتصال بالخط الساخن لخدمة عملاء هواوي على الرقم 80066600 من الساعة 9 صباحًا حتى 6 مساءً، أو خدمة العملاء عبر الإنترنت، أو البريد الإلكتروني عبر الموقع الرسمي عند مواجهة مشكلة في هواتفهم المحمولة.