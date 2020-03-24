شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تويتر: لا يمكننا إزالة كافة المحتوى المضلل المتعلق بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعترفت شبكة تويتر اليوم أنها لا تتمكن من إزالة كل تغريدة تحتوي على معلومات غير كاملة أو متنازع عليها حول فيروس كورنا المستجد (COVID-19)، حيث كان هناك ارتفاع هائل في المحتوى المزيف المرتبط بوباء فيروس كورونا الجديد على مختلف منصات التواصل الاجتماعي بما في ذلك تويتر.

وبحسب موقع TOI الهندى، فقالت شبكة تويتر في بيان :"نود أن نوضح أننا لن نتمكن من اتخاذ إجراء تدقيق على كل تغريدة تحتوي على معلومات غير كاملة أو متنازع عليها حول COVID-19"، وأضاف البيان:"يؤثر COVID-19 على قدراتنا على الإشراف على المحتوى بطرق فريدة، ونحن نتكيف لمواجهة التحدي، وفي الوقت الحالي نحن نركز على المحتوى الذي يحتوي على أعلى إمكانية لإحداث ضرر جسدي مباشر".

وسيتم السماح بالحسابات الحكومية الرسمية التي تشارك في محادثة حول أصول الفيروس والمحادثة العامة العالمية حول العلاجات الطارئة المحتملة، ما لم يتضمن المحتوى تحريضًا واضحًا على اتخاذ إجراء جسدي ضار.

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وقال تويتر: "نحن نبقي إرشاداتنا التنفيذية قيد المراجعة الدقيقة ونستشير الأطباء المتخصصين بشأن أي تحديث قد نحتاج إلى إجرائه مع استمرار تطور الأشياء"، وقد أدرج تويتر بالفعل بعض المحتوى المحدد الذي يعتبره "انتهاكًا وضارًا بشكل خاص" وسيتطلب إزالته.

وقال تويتر: "نريد أن نكون واضحين، بينما نعمل لضمان أنظمتنا متسقة، فإنها قد تفتقر في بعض الأحيان إلى السياق الذي تجلبه فرقنا، وقد يؤدي هذا إلى ارتكابنا أخطاء، ونتيجة لذلك، فلن نعلق أي حسابات نهائيًا استنادًا فقط إلى أنظمة التنفيذ الآلية لدينا، وبدلاً من ذلك، سنستمر في البحث عن فرص لبناء فحوصات المراجعة البشرية حيث سيكونون أكثر تأثيرًا".