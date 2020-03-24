شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كورونا يسهم فى زيادة عدد المستخدمين النشطين على تويتر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سحبت شركة تويتر توقعاتها لإيرادات الربع الأول وتوقعت خسارة تشغيلية، حيث أدى انتشار فيروس كورونا إلى انهيار مبيعات الإعلانات، لكن الشركة قالت إن الوباء عزز عدد المستخدمين النشطين على منصة المدونات الصغيرة، حيث أصبح الإعتماد على خدمات وسائل التواصل الاجتماعي مثل تويتر مطلوب لعدد أكبر من السكان من المعتاد ، حيث يتطلع الناس إلى مواكبة آخر الأخبار من السلطات والبقاء على اتصال مع الأصدقاء تقريبًا.

وبحسب موقع TOI الهندى، فإن العديد من المعلنين سحبوا ميزانيات التسويق لتخفيض التكاليف بسبب حالة عدم اليقين المتعلقة بالفيروس ، فيما يتردد آخرون في الإعلان جنبًا إلى جنب مع مناقشات فيروس كورونا خوفًا من ربط علاماتهم التجارية بالموضوع الحساس.

وقال المدير المالي نيد سيجال في بيان: "بدأ تأثير COVID-19 في آسيا ، ومع ظهوره كجائحة عالمية، أثر ذلك على عائدات تويتر على مستوى العالم بشكل أكثر أهمية في الأسابيع القليلة الماضية".

وتعد تويتر هي أول منصة رئيسية مدعومة بالإعلان في الولايات المتحدة تكشف عن تأثير فيروس كورونا، فيما سينظر المستثمرين الآن في كيفية تعامل نظراء الإنترنت الأكبر في فيس بوك و وجوجل، فيما لم تكشف شركات التكنولوجيا عن أي أثر مالي للأزمة حتى الآن.

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من جهتها قالت "شيريل ساندربيرج الرئيس التنفيذى للعمليات في فيس بوك في مقابلة لها خلال الأسبوع الماضى :"لن يكون هذا العمل كالمعتاد، وستشهد صناعة التسويق بالتأكيد تأثيرًا حقيقيًا، لا أعتقد أن أي شخص يعرف حجمه، لذلك سنراقب وننظر ".

ويأتي التحذير من تويتر بعد أسبوعين من التوصل إلى اتفاق مع Elliott Management يسمح لجاك دورسي بالبقاء كرئيس تنفيذي وإضافة ثلاثة مديرين جدد، وكجزء من الاتفاقية ، تعهد تويتر بزيادة عدد المستخدمين يوميًا بنسبة 20٪ أو أكثر في عام 2020 وما بعده ، بما يتماشى تقريبًا مع نمو المستخدمين في الربع الرابع.

وقال تويتر يوم الإثنين أن إجمالي المستخدمين النشطين يوميًا الذين يمكن تحقيق الدخل منهم (mDAU) قفزوا بنسبة 23٪ إلى 164 مليونًا على أساس ربع سنوي ، مدفوعة بالمحادثات حول COVID-19 ، بالإضافة إلى التحسينات المستمرة للمنتجات.

وقال دورسي "إننا نشهد زيادة ذات مغزى في الأشخاص الذين يستخدمون تويتر"، وقالت الشركة إنها تتوقع أن تنخفض إيرادات الربع الأول بشكل طفيف على أساس سنوي، وقد قدرت في وقت سابق الإيرادات بين 825 مليون دولار و 885 مليون دولار ، بزيادة 8.6 ٪ عن العام السابق في منتصف الطريق، ومن المقرر أن تعلن الشركة عن نتائجها في 30 أبريل.