شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: انخفاض تلوث الهواء فى الولايات المتحدة بعد انتشار فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر
ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، أظهرت المناطق الحضرية الأخرى، بما في ذلك سياتل وشيكاغو، انخفاضًا بعد مطالبة السكان بالبقاء في منازلهم للحد من انتشار الفيروس.
كما تم تحديد هذه المستويات باستخدام بيانات تم التقاطها خلال الأسابيع الثلاثة الأولى من شهر مارس من الأقمار الصناعية Sentinel-5P، حيث ينبع هذا التلوث من حرق الوقود وانبعاثات المركبات ومحطات الطاقة.
ولكن على مدى الأسابيع القليلة الماضية، فرضت أجزاء من الولايات المتحدة عمليات الإغلاق التي تسمح فقط بالسفر الضروري بسبب الفيروس، وتم إغلاق العديد من الشركات غير الضرورية، كما فرض حظر التجول على بعض الولايات، وتم إلغاء جميع التجمعات الاجتماعية حتى إشعار آخر كذلك.
قال فاي ليو، باحث في جودة الهواء في مركز جودارد لرحلات الفضاء التابع لوكالة ناسا: "هذه هي المرة الأولى التي أرى فيها مثل هذا الانخفاض الكبير في هذه المساحة الواسعة لحدث معين"، وأضاف، "لست مندهشا لأن العديد من المدن في جميع أنحاء البلاد اتخذت تدابير للحد من انتشار الفيروس."
فرضت لوس أنجلوس العزلة الاجتماعية الصارمة منذ بداية مارس، ومنذ ذلك الحين، انخفض عدد السيارات على الطريق بنسبة 40%، مما أدى في النهاية إلى تقليل كمية التلوث في الهواء.
وشهدت سياتل، التي كانت من أوائل حالات تفشى فيروس كورونا، انخفاضًا أيضًا في مستويات ثاني أكسيد النيتروجين.
كما أنه في وقت سابق من هذا الشهر، طلبت مدينة واشنطن من السكان الذين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا البقاء في منازلهم وبعد فترة وجيزة، أغلقت مايكروسوف وأمازون أبواب مكاتبهم وفرضت العمل من المنزل لموظفيها، وتعد مدينة نيويورك هي أحدث منطقة حضرية تطبق إغلاقًا، والتي دخلت حيز التنفيذ يوم الجمعة الماضى.
وعلى الرغم من ذلك، شهد الباحثون في جامعة كولومبيا انخفاضًا في انبعاثات أول أكسيد الكربون فوق مدينة نيويورك بأكثر من 50 % أقل من المستويات النموذجية خلال الأسبوع الماضي.
كانت هذه تفاصيل خبر تكنولوجيا: انخفاض تلوث الهواء فى الولايات المتحدة بعد انتشار فيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.