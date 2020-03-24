شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كورونا يضرب أرباح "تويتر" وتأثير كبير على إعلانات الموقع عالميا..اعرف القصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة "تويتر" العالمية أنها تراجعت فى توقعاتها المالية للربع الأول من العام الجاري، بسبب الآثار الاقتصادية المتزايدة لأزمة فيروس كورونا.

وقالت شركة التواصل الاجتماعي الأمريكية في بيان لها إنها تتوقع خسارة وتراجعا طفيفًا في المبيعات هذا الربع مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، علي الرغم أن الأزمة وسّعت عدد مستخدميها على أساس يومي.

وقال كبير المسؤولين التنفيذيين، نيد سيجال، في بيان: "بدأ تأثير كوفيد-19 في آسيا، وقد أثر على إيرادات إعلانات تويتر عالميا وبشكل كبير خلال الأسابيع القلائل الماضية، مع ظهوره كجائحة عالمية".

ويتوقع أن تقدم شركة تويتر تقريرا مفصلا عن أرباح الربع الأول في 30 أبريل المقبل.

Advertisements

وألزمت شركة تويتر جميع موظفيها بالعمل من المنزل، وذلك بعد ساعات من إعلان منظمة الصحة العالمية أنّها باتت تعتبر فيروس كورونا المستجدّ "جائحة"، لكّنها أكّدت أنّ هذا الوباء العالمي ما زال من الممكن "السيطرة عليه".

وحسب وكالة بلومبرج للأنباء، فإن هذه الخطوة تأتي على خلفية تفشي فيروس كورونا في العديد من البلدان حول العالم.

وفي محاولة منه لتسهيل التحقق من صحة "خبراء الصحة" قررت شبكة تويتر اتخاذ خطوات جديدة لفتح برنامج التحقق "العلامة الزرقاء" من أجل المساعدة في توثيق الحسابات التي "تقدم تحديثات ذات مصداقية حول فيروس كورونا المستجد COVID19، حيث قالت الشركة في تغريدة لها: "نحن نعمل مع سلطات الصحة العامة العالمية للتعرف على الخبراء ولدينا بالفعل مئات الحسابات".

وبحسب موقع engadget الأمريكى، فيأتى هذا التحديث في الوقت الذي اتخذ فيه تويتر خطوات أكثر قوة للتغلب على موجة من الخداع وغيرها من المعلومات المضللة التي انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي في أعقاب وباء فيروس كورونا، حيث أعلنت الشركة في السابق أنها ستمنع التغريدات التي تنشر علاجات وهمية أو معلومات علمية زائفة غير دقيقة.