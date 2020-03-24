شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الهند تغلق محكمتها العليا وتلجأ للواقع الافتراضى لإجراء المحاكمات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت هيئات المحامين في المحكمة العليا الهندية، أن السلطات قررت "إغلاق" مباني المحكمة العليا فورا، ولن يتم عقد جلسات استماع في الأمور العاجلة إلا من خلال مؤتمرات الفيديو ومكالمات سكايب، حيث تم اتخاذ هذا القرار في اجتماع للقضاة في وقت سابق من مساء أمس.

وبحسب موقع TOI الهندى، فقالت هيئات المحامين: "ستُغلق مباني المحكمة العليا بما فيها حجرات المداولة بالكامل بأثر فوري"، "وستُعقد جلسات الاستماع بدون حضور شخصي، فقط من خلال مؤتمرات الفيديو أو سكايب أو وسائل أخرى مماثلة".

وقالوا أيضا إنه سيتم إلغاء جميع بطاقات الدخول بأثر فوري في الوقت الحالي وسيتم إغلاق جميع الغرف الساعة الخامسة مساء يوم الثلاثاء لتمكين الأعضاء من إخراج ملفاتهم وأوراقهم، وأضافوا أنه تقرر فى الاجتماع انه فى حالة الضرورة الطارئة، ستصدق " نقابة المحامين في المحكمة العليا الهندية" على دخول المحكمة.

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وقالت النقابة: "مكتب التسجيل سيكون مفتوحا ويمكن للأعضاء الوصول إليه" ، مؤكدةأن "التسجيل الإلكتروني يجب أن يبدأ قريبا، خلال الأزمة الحالية، سيستمع قاضي واحد ويبت في طلبات الكفالة، المعلقة والمستقبلية، كإجراء مؤقت" ، مضيفين : "أي أمر عاجل تنتهي فيه الأوامر المؤقتة أو تكون أوامر التكلفة محددة زمنياً، يمكن تقديمها إلى إشعار التسجيل لإدراج عاجل من قبل القضاة ".

وقالوا إن الإيداع العاجل للمسائل يجب أن يكون مصحوبًا بمبرر صفحة واحدة يظهر السبب وأن القاضي "سيقرر الاستعجال وإذا رفض، سيستمع إلى المحامي المعني عبر الهاتف خلال أوقات محددة فقط".

وأوضحوا أنه سيكون هناك تطبيق يسمى" vidyo "متاحًا للتنزيل بحلول مساء اليوم، ويمكن تنزيله أيضًا لجميع الهواتف الذكية التي تعمل بنظام Android و أيفون، وقالت الهيئة إن التطبيق المذكور سيعمل على جميع الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر المكتبية والهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر المحمولة وغيرها.