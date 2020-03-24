شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير يحذر: زيادة هجمات الهاكرز التى تستهدف منظمة الصحة العالمية الضعف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير حديث من وكالة رويترز أن الهاكرز المحترفين أوالنخبة من القراصنة Elite hackers حاولوا اقتحام منظمة الصحة العالمية في وقت سابق هذا الشهر، وفقا لمسؤول كبير بالوكالة، مشيرا إلى وجود زيادة بأكثر من الضعف في معدلات الهجمات الإلكترونية.

وبحسب موقع TOI الهندى، فقال رئيس أمن المعلومات بمنظمة الصحة العالمية فلافيو أجيو إن هوية المتسللين غير واضحة وأن جهودهم باءت بالفشل، لكنه حذر من أن محاولات القرصنة ضد الوكالة وشركائها قد ارتفعت مع معركتها لاحتواء فيروس كورونا الذي أودى بحياة أكثر من 15000 شخص حول العالم.

وقد تم الإشارة إلى محاولة اختراق منظمة الصحة العالمية لأول مرة لرويترز من قبل ألكسندر أوربيليس، خبير الأمن السيبراني والمحامي بمجموعة بلاكستون القانونية ومقرها نيويورك، والذي يتتبع نشاط التسجيل المريب على الإنترنت، حيث قال في ذلك الوقت أنه رصد هذا النشاط المشبوه في حوالي 13 مارس، عندما قامت مجموعة من المتسللين الذين كان يتابعهم بتنشيط موقع ضار يحاكي نظام البريد الإلكتروني الداخلي لمنظمة الصحة العالمية.

وقال: "أدركت بسرعة كبيرة أن هذا كان هجوماً مباشراً على منظمة الصحة العالمية وسط انتشار فيروس كورونا، فيما أضاف "أوربيليس" إنه لا يعرف من المسؤول، ولكن مصادر أخرى مطلعة على المسألة قالت أنهم يشتبهون في مجموعة متطورة من المتسللين تعرف باسم DarkHotel ، والتي تقوم بعمليات تجسس إلكتروني منذ عام 2007 على الأقل.

وقد تم الحفاظ على الرسائل المرسلة إلى عناوين البريد الإلكتروني من قبل المتسللين، وعندما سألته رويترز عن الحادث ، أكد "أجيو" من منظمة الصحة العالمية أنه تم استخدام الموقع الذي رصده "أوربيليس" في محاولة لسرقة كلمات المرور من موظفي الوكالة المتعددين.

وقال أجيو في مقابلة هاتفية: "حدثت زيادة كبيرة في استهداف منظمة الصحة العالمية وغيرها من حوادث الأمن السيبراني" وأضاف "لا توجد أرقام خطيرة، ولكن محاولات التنازل ضدنا واستخدام انتحال (منظمة الصحة العالمية) لاستهداف الآخرين قد تضاعفت أكثر من الضعف."

Advertisements

وقد نشرت منظمة الصحة العالمية تنبيهًا في الشهر الماضي يحذر من أن المتسللين يتظاهرون بأنهم وكالة الصحة الرسمية لسرقة الأموال والمعلومات الحساسة من الجمهور، كما أصدر المسؤولين الحكوميين في الولايات المتحدة وبريطانيا وأماكن أخرى تحذيرات للأمن السيبراني حول مخاطر القوى العاملة النائية حديثًا حيث يتفرق الناس إلى منازلهم للعمل والدراسة بسبب جائحة فيروسات التاجية.

ولعل الدوافع وراء هجمات الهاكرز ليست واضحة، حيث تستهدف وكالات الأمم المتحدة، ومن بينها منظمة الصحة العالمية بانتظام، حملات تجسس رقمية، فيما قال "أجيو" إنه لا يعرف من هو بالضبط في المنظمة التي كان القراصنة يتطلعون إليها.

فيما قالت شركات الأمن السيبراني ، بما في ذلك Bitdefender في رومانيا و Kaspersky ومقرها موسكو ، إنها تعقبت العديد من عمليات DarkHotel إلى شرق آسيا - وهي المنطقة التي تأثرت بشكل خاص بفيروس كورونا، وقد شملت الأهداف المحددة الموظفين الحكوميين ورجال الأعمال في أماكن مثل الصين وكوريا الشمالية واليابان والولايات المتحدة.

لكن لم يتمكن كوستين رايو، رئيس الأبحاث والتحليلات العالمية في كاسبيرسكي، من تأكيد أن هاكرز DarkHotel مسؤول عن هجوم منظمة الصحة العالمية ، لكنه قال إن البنية التحتية الخبيثة للويب قد تم استخدامها أيضًا لاستهداف منظمات رعاية صحية وإنسانية أخرى في الأسابيع الأخيرة.

وقال: "في مثل هذه الأوقات، فإن أي معلومات عن العلاجات أو الاختبارات أو اللقاحات المتعلقة بفيروس كورونا ستكون لا تقدر بثمن وأولوية أي منظمة استخباراتية في دولة متضررة".