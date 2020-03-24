تكنولوجيا: Redmi تعلن رسمياً عن جهاز التلفاز الذكي MAX بحجم 98 إنش ودعم 4K HDR

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قدمت علامة Redmi الفرعية لشركة شاومي اليوم إصدارها الجديد من أجهزة التلفاز الذكية MAX بحجم 98 إنش ودعم 4K HDR.

خلال حدث Redmi K30 Pro الذي عقد من Redmi اليوم، كشفت الشركة عن أكبر أجهزة التلفاز الذكية بعنوان MAX، والذي يدعم دقة عرض 4K، ومحتوى HDR، كما يتميز بتصميم نحيف لإطارات الشاشة، ويضم تقنية تعويض الحركة MEMC لخفض الظلال في العرض.

يضم جهاز تلفاز Redmi MAX بحجم 98 إنش رقاقة Amologic T972 بدقة تصنيع 12 نانومتر، التي طورت من شاومي وAmologic والتي تضم 4 من أنوية A55 بسرعة تصل إلى 1.9GHz، بآداء أسرع بنسبة 63%، مع تحسينات في إستهلاك الطاقة بنسبة 55%.

كما يأتي جهاز تلفاز Redmi MAX بحجم 98 إنش بتقنية الصوتيات PatchWall بالذكاء الإصطناعي، مع ميزة التحكم الصوتي عند بعد بتقنية البلوتوث، كما يدعم تقنية Dolby، وDTS، كما يضم 2 من وحدات المكبرات الصوتية لدعم تضخيم الصوتيات بكفاءة أعلى.

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مواصفات جهاز تلفاز Redmi MAX بحجم 98 إنش

شاشة بحجم 98 إنش، وتدعم دقة عرض 3840 في 2160 بيكسل، أو بجودة 4K، مع زاوية عرض 178 درجة، ودعم تقنية HDR 10، مع تقنية تعويض الحركة MEMC، وإضاءة ديناميكية خلفية في 192 قسم في الشاشة.

معالج Amlogic Cortex رباعي الأنوية بسرعة 1.9GHz، والذي يضم أنوية Cortex A55 T972، ويأتي بدقة تصنيع 12 نانومتر، مع كرت شاشة Mali-G31 MP2.

ذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 64 جيجا بايت.

PatchWall.

يدعم الإتصال بتقنية WiFi 802.11 ac بتردد 2.4GHz أو 5GHz، كما يدعم تقنية البلوتوث 4.2، ويضم 3 مداخل HDMI يأتي من بينهم ARC، و2 من منافذ USB، وS/PDIF، مع Ethernet.

يدعم تنسيق H.264، و Real، وMPEG1/2/4.

يضم اثنان من مكبرات الصوتية بقدرة 8W، مع صوتيات DTS، وتقنية Dolby.

ومن المقرر أن يتوفر جهاز تلفاز Redmi MAX بحجم 98 إنش بسعر 2830 دولار في السوق الصيني بدءاً من 9 من شهر أبريل المقبل.

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