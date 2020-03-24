تكنولوجيا: هاتف Honor Play 9A سيصل في 30 مارس مع بطارية ضخمة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة Honor لإطلاق سلسلة Honor 30 خلال الأيام المقبلة، ولقد أكدت الشركة في إعلان تشويقي جديد على خططها للإعلان أيضاً عن هاتف Honor Play 9A خلال الحدث.

في إعلان تشويقي نشر من Honor على Weibo مؤخراً، كشفت Honor عن خططها للإعلان عن هاتف Honor Play 9A يوم 30 مارس، كما كشف الإعلان التشويقي على أن الهاتف سينطلق ببطارية بقدرة كبيرة.

إستعرضت تسريبات مصورة ثلاثية الأبعاد بعض المواصفات التي ينطلق بها هاتف Honor Play 9A في نهاية الشهر الجاري، حيث يضم الهاتف رقاقة معالج Helio P35 مع ذاكرة عشوائية بسعة 4 جيجا بايت رام وسعة تخزين تصل إلى 128 جيجابايت.

ولقد أشارت التسريبات السابقة إلى أن هاتف Honor Play 9A سيضم بطارية بقدرة 5000 mAh، وهو ما يؤكد عليه إعلان Honor التشويقي الجديد، كما تشير التوقعات إلى أن سعر هذا الإصدار لن يتخطى 120 دولار.

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