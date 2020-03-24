تكنولوجيا: مايكروسوفت تستعد لتنظيم منصة Windows بعد إعادة تنظيم فريق العمل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قامت عملاق البرمجيات خلال الشهر الماضي بإعادة تنظيم فريق العمل في قسم Windows، حيث تولى Panos Panay رئاسة القسم، ولقد أكد فريق العمل اليوم على وضع رؤية جديدة لتنظيم العمل على منصة ويندوز خلال الفترة القادمة.

يعمل الملايين من المشتركين في برنامج Windows Insider الآن على إختبار الإصدارات التجريبية من تحديث نظام Windows 10، حيث أكد Panos Panay على كفاءة وآداء المشتركين في البرنامج لتطوير منصة Windows ولتحقيق النمو وإبتكار الجديد في منصة ويندوز، أعلنت مايكروسوفت عن تعيين Amanda Langowski لقيادة برنامج Windows Insider.

ولقد عملت Amanda Langowski في مايكروسوفت وقسم ويندوز على مدار 20 عام، كما عملت خلال الفترة الماضية على الإصدارات التجريبية من نظام Windows، وWindows Mobile إلى جانب Windows Phone، واليوم تتولى قيادة إختبار الإصدارات الجديدة لمنصة Windows 10، وأيضاً إدارة الملاحظات الهامة التي يتم تسجيلها على التحديثات.

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من جانب أخر أكد Panos Panay على أن مايكروسوفت لديها الآن رؤية واضحة حول مستقبل منصة Windows 10، بعد التباطؤ في دفع التحديثات الذي شهدته المنصة خلال العام الماضي.

وتشير بعض التوقعات إلى تركيز مايكروسوفت على تطوير منصة Windows 10X للشاشات المزدوجة، إلا أن الشركة أكدت على خططها للتركيز على الإصدار الخاص بأجهزة الحاسب خلال الفترة القادمة، على أن تكون الأولوية لإعادة تصميم منصة التشغيل بشكل واضح ومبسط.

يذكر أن اللمحات الأولى لتحديث Windows 10، كشفت مؤخراً عن التغييرات التي تقدم من مايكروسوفت في واجهة Windows 10 والتي تعتمد على ألوان أقل وتصميم واضح مع رموز جديدة لدعم المستخدم بكفاءة أفضل.

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