فاطمة أيت طالب - دبي - وفقا لمذكرة بحثية جديدة من المحلل الصيني البارز Ming-Chi Kuo، فيبدو أن iPhone 12 Pro Max سيصل مع شاشة بحجم 6.7 إنش في وقت لاحق من هذا العام ومع بعض التحسينات الملحوظة على مستوى الكاميرا. والأهم من ذلك سيتم إستخدام مثبت جديد خماسي المحاور للصورة في الكاميرا الأساسية للهاتف. وستحل هذه التقنية الجديدة محل تقنية تثبيت الصورة الحالية وستسمح بإلتقاط صور ومشاهد خالية من الإهتزاز مع الحفاظ على أكبر قدر من التفاصيل.
بالإضافة إلى ذلك، ستفتخر الكاميرا الأساسية في الهاتف iPhone 12 Pro Max بإمتلاكها لمستشعر كبير بحجم 1/1.9 إنش وإستخدام سبع عدسات. وبصرف عن ذلك، فقد حصلنا كذلك في الأونة الأخيرة على تقرير يفيد أن الهاتفين iPhone 12 Pro و iPhone 12 Pro Max سيأتيان مع كاميرات 3D ToF جديدة والتي ستساعد على تعزيز قدرات التصوير لكلا الهاتفين وقدرات الهاتفين على مستوى الواقع المعزز.
هواتف iPhone 12 Series القادمة ستحصل كذلك على شاشات 120Hz ProMotion OLED، وستدعم شبكات الجيل الخامس المستقلة وغير المستقلة، كما أنها ستأتي مع 6GB من الذاكرة العشوائية، والمعالج Apple A14 Bionic. تشير التقديرات الأولية إلى أن شركة آبل ستشحن أكثر من 100 مليون وحدة من هواتف iPhone 12 على مستوى العالم.
كانت هذه تفاصيل خبر الجيل المقبل من iPhone سيحصل على نظام جديد لمنع إهتزاز الكاميرا أثناء التصوير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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