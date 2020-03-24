آبل تسمح لك من جديد بشراء العدد الذي تشاؤه من هواتف iPhone

فاطمة أيت طالب - دبي - في حالة ما إذا كان الحجر الصحي يدفعك للتفكير في شراء أكبر عدد ممكن من هواتف iPhone، فإن شركة آبل تدعمك. عكست شركة آبل الآن موقفها بشأن عدد الهواتف الذكية التي تسمح لك بشرائها دفعة واحدة.

في الأسبوع الماضي، تبين أن شركة آبل كانت تفرض على العملاء شراء وحدتين فقط من iPhone في كل مرة. يبدو أن ذلك كان صالحًا خلال عطلة نهاية الأسبوع فقط، فهذا الحد إنتهى الآن. يمكنك الآن مرة أخرى طلب العدد الذي تشاؤه من هواتف iPhone أو بقدر ما يسمح لك حسابك المصرفي.

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كان قرار فرض حد على عدد وحدات iPhone القابلة للشراء ساري المفعول في كل من الولايات المتحدة وأوروبا والعديد من الأسواق في آسيا بما في ذلك الصين وهونغ كونغ وتايوان وسنغافورة. لا تزال شركة آبل تُبقي متاجر التجزئة الفعلية خارج الصين مُغلقة. بالإضافة إلى ذلك، لا تزال الشركة تُحاول العودة إلى معدلات الإنتاج العادية بعد الإغلاق القسري لمصانع شركائها الرئيسيين في الصين.

في وقت سابق من هذا الشهر، أبلغت شركة آبل موظفيها عن نقص في قطع غيار iPhone بسبب تعطل سلسلة التوريد. بالإضافة إلى ذلك، تتطلع شركة آبل إلى تنويع المعروض من العدسات المستخدمة في كاميراتها الواسعة الزاوية لأن شركاؤها يواجهون مشكلات في الوفاء بالمواعيد النهائية للإنتاج. ومع ذلك، هناك أخبار جيدة تتمثل في أننا علمنا مؤخرًا أن شركة آبل تعود ببطء إلى معدلاتها المعهودة على مستوى الإنتاج، وتم الإستشهاد بأوقات التسليم المُحسنة، والعودة إلى منح العملاء خيار شراء العدد الذين يريدونه من هواتف iPhone الآن.