تكنولوجيا: هواوي تصل إلى 100 مليون جهاز نشط حول العالم بواجهة EMUI 10

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة هواوي اليوم عن وصول عدد الأجهزة التي تضم واجهة EMUI 10 إلى 100 مليون جهاز في الأسواق العالمية.

كانت العملاق الصيني هواوي قد أطلقت واجهة EMUI 10 للمرة الأولى في سبتمبر من عام 2019، ومن ثم بدأت الشركة في تحديث الإصدارات المميزة من هواتف الشركة بواجهة المستخدم، ومن ثم انطلقت إلى الأجهزة والهواتف المتوسطة، وإلى الهواتف منخفضة التكلفة مؤخراً.

سجلت شركة هواوي في 22 من يناير عدد 50 مليون جهاز نشط بواجهة EMUI 10 في جميع أنحاء العالم، واليوم بعد مرور شهرين فقط إستطاعت هواوي في الوصول إلى 100 مليون مستخدم نشط لواجهة المستخدم الجديدة.

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وترتكز واجهة EMUI 10 على نظام تشغيل Android 10، حيث تأتي الواجهة بتصميم جديد مميز بالثيم المظلم، مع تصميم جديد للتطبيقات، أيضاً يتوسع الثيم المظلم لمزيد من التطبيقات.

أيضاً تضم واجهة EMUI 10 تقنية GPU Turbo الجديدة، مع تحسينات في إعدادات الحماية، كما يأتي التحديث بمجموعة من الإصلاحات في النظام، ومن المقرر أن يتم تحديث الأجهزة التي تضم خدمات جوجل بالواجهة الجديدة دون تغيير في خدمات جوجل، بينما يتم تحديث الأجهزة الجديدة بواجهة EMUI 10 مع خدمات هواوي الجديدة ومنها سلسلة هواتف Mate 30 وHonor 9X Pro.

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