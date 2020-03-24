تكنولوجيا: ابل تبدأ في إعادة تطوير قاعدة الشحن اللاسلكي AirPower

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - في تقرير جديد نشر من Jon Prosser مؤسس Front Page Tech أكد على أن ابل بدأت في العمل على إعادة تطوير قاعدة الشحن اللاسلكية AirPower من جديد.

أعلنت شركة ابل للمرة الأولى عن قاعدة الشحن اللاسلكية AirPower خلال 2017، والتي طورت من ابل لدعم شحن هواتف الأيفون، ساعات ابل الذكية إلى جانب سماعة AirPods لاسلكياً في نفس الوقت، إلا أن ابل واجهت الكثير من العقبات مما أدى إلى تأجيل إطلاق قاعدة الشحن اللاسلكي.

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ولقد أشارت التقارير السابقة إلى أن التصميم المتداخل لملفات الشحن في قاعدة الشحن اللاسلكية AirPower، أدى إلى إرتفاع حرارة قاعدة الشحن بشكل واضح في الإختبارات العملية، مما أدى إلى إلغاء مشروع قاعدة الشحن اللاسلكية في النهاية.

واليوم يؤكد تقرير جديد على عودة ابل لتطوير قاعدة الشحن اللاسلكية، ولقد أوضح Jon Prosser في تغريدة على إختبار نموذج AirPower الحالي مع ساعة ابل الذكية، من جانب أخر أشار Jon Prosser في التغريدة إلى أن النموذج مازال في مرحلة التطوير في الوقت الراهن، لذا لا يمكن التأكيد على خطط ابل لإطلاق قاعدة الشحن اللاسلكي AirPower للأسواق في الوقت الراهن.

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