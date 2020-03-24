HiSilicon Kirin 820 5G يتفوق على المعالجين Snapdragon 855 و Kirin 980

فاطمة أيت طالب - دبي - كان المعالج HiSilicon Kirin 820 5G محورًا لعدد من الأخبار في الأسبوعين الماضيين، وكان لدينا تقرير شامل جدًا بشأن مواصفات هذا المعالج. الآن، لدينا فكرة على الأداء كذلك.

إستنادًا إلى نتائج إختبارات الأداء على منصة Geekbench 4، فقد إتضح أن المعالج HiSilicon Kirin 820 5G قادر على التفوق على المعالج Snapdragon 855 في إختبار النواة الواحدة. وعلاوة على ذلك، فهو تفوق كذلك على المعالج HiSilicon Kirin 980 في إختبار النواة الواحدة وفي إختبار النوى المتعددة كذلك.

قد يعود الفضل في ذلك إلى معدل التردد العالي لأنوية Cortex-A76. ناهيك أن هذا المعالج المتوسط الجديد سيستفيد من تكنولوجيا التصنيع 7 نانومتر، مثل الكثير من المعالجات الرائدة التي تم إطلاقها هذا العام وفي العام الماضي.

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وإلى جانب ذلك، يُعتقد أن المعالج HiSilicon Kirin 820 سيضم معالج أفضل للصور، فضلا عن وحدة محسنة للمعالجة العصبية، على الأقل مقارنة مع المعالج HiSilicon Kirin 810. وعلاوة على ذلك، فسوف يأتي هذا المعالج كذلك مع معالج الرسوميات Mali-G77 مما يعزز أداء الرسوميات بنسبة 120 إلى 140 في المئة مقارنة مع معالج الرسوميات Mali-G76 الحالي.

عمومًا، نتوقع أن يظهر المعالج HiSilicon Kirin 820 لأول مرة في الهاتف Honor 30S الذي من المقرر أن تُعلن عنه العلامة التجارية الفرعية Honor التابعة لشركة Huawei في اليوم 30 من شهر مارس الجاري.