العملاء غير قادرين على إستعادة أجهزة آبل المُرسلة للإصلاح بسبب إغلاق المتاجر

فاطمة أيت طالب - دبي - هل قمت مؤخرًا بإرسال أحد أجهزة آبل الخاصة بك إلى أحد متاجر آبل الفعلية لإصلاحه؟ إذا كنت تعتقد أنه يمكنك استعادته في أي وقت قريب، فعاود التفكير مرة أخرى. هذا لأنه بسبب إغلاق آبل لمتاجرها الفعلية حتى إشعار آخر، يبدو أن جميع الأجهزة المتبقية هناك للإصلاح لن يتم إرجاعها للعملاء حتى يتم إعادة فتح المتاجر بشكل رسمي.

تم تأكيد ذلك في تقرير صادر من قبل موقع Business Insider، حيث أخبرهم متحدث باسم شركة آبل أن هذا هو الحال. يقول المتحدث أيضًا أنه قبل إغلاق المتاجر، حاولت آبل الوصول إلى العملاء الذين تركوا أجهزتهم في متاجرها ليتم إصلاحها، لإبلاغهم أن لديهم مدة زمنية محدودة لإسترجاع أجهزتهم فيها.

لسوء الحظ، إما أن بعض الأشخاص كانوا مشغولين للغاية أو قلقين إزاء فيروس كورونا وقرروا عدم الخروج من منازلهم، ونتيجة لذلك هناك بعض الأجهزة المتبقية في متاجر آبل والتي سيتم تركها هناك حتى يتم إعادة فتح المتاجر. كانت شركة آبل قد أغلقت متاجرها سابقًا في 14 مارس، حيث توقعت إعادة فتحها في اليوم 27 مارس.

ومع ذلك، كما أوضحنا لكم من قبل، فقد غيرت الشركة رأيها لاحقًا وقررت إغلاق متاجرها “حتى إشعار آخر”، وهذا ما يعني بأنه ليست لدينا فكرة عن التاريخ الذي سيتم فيه إعادة فتح المتاجر بالضبط، وخاصةً مع تفشي فيروس كورونا في العديد من المناطق حول العالم، مما أجبر الحكومات حول العالم على مطالبة مواطنيها بالبقاء في منازلهم إلى أجل غير مسمى.