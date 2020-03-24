الحصة السوقية لمعالجات Exynos تنمو لتحتل المرتبة الثالثة على الصعيد العالمي

فاطمة أيت طالب - دبي - أصبح قسم المعالجات Exynos في شركة سامسونج هو ثالث أكبر مورد لمعالجات الهواتف الذكية في العالم ليحل بذلك محل شركة آبل التي تراجعت إلى المرتبة الرابعة، على الأقل وفقا لأحدث الإحصائيات والأرقام الصادرة من مؤسسة Counterpoint Research المتخصصة في بحوث السوق.

تمتعت معالجات Exynos بحصة سوقية بلغت 14.1 في المئة في العام 2019، وهذا ما يمثل زيادة بنسبة 2.2 في المئة مقارنة مع نفس الفترة من العام السابق. ويرجع الفضل في ذلك إلى النمو القوي في أمريكا الشمالية والهند. وجدير بالذكر إلى أن سامسونج و Huawei هما البائعان الوحيدان في قائمة الخمسة الكبار الذين حققوا نموًا في هذا السوق.

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في نفس الوقت، إنخفضت الحصة السوقية لشركة آبل بنسبة 0.5 في المئة لتصل إلى 13.1 في المئة لتحتل بذلك المرتبة الرابعة متقدمة على شركة Huawei التي حلت في المرتبة الخامسة. وتحتفظ كوالكوم و MediaTek بالمرتبتين الأولى والثانية على التوالي بحصص سوقية قدرها 33.4 في المئة و24.6 في المئة على التوالي.

سيكون من المثير للإهتمام أن نرى كيف سيتطور الوضع هذا العام. تستخدم شركة سامسونج بالفعل بعض معالجات MediaTek في بعض هواتفها الذكية الإقتصادية وستستخدم المزيد في هواتف 5G الإقتصادية. وعلاوة على ذلك، فشركة OnePlus التي لطالما عملت حصرًا مع شركة كوالكوم، ستقوم هي الأخرى هذا العام بإطلاق الهاتف OnePlus 8 Lite مع معالج من شركة MediaTek.

قسم المعالجات في شركة سامسونج لن يقف مكتوفي الأيدي، فهو الآخر وجد عميل جديد، وهو Vivo التي قامت بإطلاق الهاتف Vivo X30. وعلى الرغم من أن سامسونج توقفت عن تطوير النوى الخاصة بها، فهي دخلت في شراكة مع شركة AMD لجلب تكنولوجيا الرسوميات AMD Radeon إلى معالجات Exynos.