شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الصين تطلق أقمارا صناعية جديدة للاستشعار عن بعد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت الصين، اليوم الثلاثاء، مجموعة من الأقمار الصناعية الجديدة للاستشعار عن بعد إلى المدارات المحددة لها، وذلك من مركز (شيتشانج) لإطلاق الأقمار الصناعية فى مقاطعة (سيتشوان) جنوب غربي الصين.

وذكرت إدارة الفضاء الوطنية الصينية - في بيان اليوم - أن مجموعة الأقمار الصناعية تم إطلاقها الساعة 11:43 صباحا بتوقيت (بكين) على متن الصاروخ الحامل /لونج مارش-2سي/.. مشيرة إلى أن الأقمار دخلت المدارات المخططة لها، وستستخدم في الكشف عن البيئة الكهرومغناطيسية والاختبارات التكنولوجية ذات الصلة.

وفى 10 مارس، أطلقت الصين قمرا صناعيا جديدا لنظام بيدو للملاحة، وذلك من مركز شيتشانغ لإطلاق الأقمار الصناعية في مقاطعة سيتشوان جنوب غربي الصين، وذكرت أكاديمية الصين لتكنولوجيا الفضاء (كاست) والأكاديمية الصينية لتكنولوجيا مركبات الإطلاق - في بيان مشترك - أن القمر الصناعي الـ54 من عائلة "بيدو" تم إطلاقه مساء أمس إلى مداره الثابت، على متن صاروخ حامل من طراز "لونج مارش-3 بي"، وأن الصين أصبحت بهذا الإطلاق على بعد خطوة واحدة من إكمال النظام العالمي للملاحة بأكمله.

Advertisements

وبدأت الصين في بناء نظام الملاحة الخاص بها، والذي سمى باسم المصطلح الصيني لكوكبة الدب الأكبر، في تسعينيات القرن الماضي، وبدأت في تقديم الخدمة في منطقة آسيا والمحيط الهاديء عام 2012.

ويعد القمر الصناعي الذي تم إطلاقه الثاني من نوعه في المدار الأرضي الثابت بالنسبة إلى الأرض لنظام "بي دي إس-3"، ومن المتوقع إطلاق آخر قمر في هذا النظام شهر مايو المقبل.

وقال "تشن تشونغ قوي" كبير مصممي أقمار "بي دي إس -3" بأكاديمية الصين لتكنولوجيا الفضاء إن القمر الصناعي الجديد لديه وظائف وإشارات أكثر، كما أنه أكبر حجما وأطول عمرا بين جميع الأقمار الصناعية ضمن هذه الفئة.. مشيرا إلى أنه تم تجهيز القمر الصناعي بوظائف الملاحة والاتصالات، ويمكن أن تصل دقة تحديد المواقع الديناميكية إلى مستوى الديسيمتر.