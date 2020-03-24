تكنولوجيا: روسيا تطور روبوتات فضائية لهذه الأسباب

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وجاء فى البيان "لقد بينت نتائج التحليلات والمشاورات مع رواد الفضاء أن نشاط النوع المذكور من الروبوتات ليس ضروريا جدا على متن المحطة الفضائية الدولية، كون الرواد متواجدين فيها باستمرار، بل ستكون أكثر فائدة على متن المحطة القمرية لأن تواجد الرواد سيكون أقل هناك"، وذلك بحسب روسيا اليوم.
وأشار البيان إلى أن الخبراء فى Android Technology يعاينون حاليا روبوت "فيودور"، الذى أرسل إلى المحطة الفضائية الدولية عام 2019، وتم اختباره بإشراف رائدى الفضاء الروسيين، ألكسندر سكفورتسوف، وأليكسى أوفيتشبن، ويدرسون التعليقات التي وصلتهم من الرواد حول البزة الخاصة بالتحكم بهذا الروبوت عن بعد لإجراء تعديلات عليها.
فيما كانت Android Technology قد أرسلت روبوت "فيودور" فى مهمة اختبارية إلى المحطة الفضائية فى أغسطس 2019، ونجح فى أداء عدة مهام على المحطة ليعود إلى الأرض فى سبتمبر من العام نفسه، واليوم تعمل الشركة على تطوير روبوت Tester المفترض أن يتحكم بمركبة "أورويل" الفضائية التى ستطلقها روسيا إلى الفضاء مستقبلا.
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