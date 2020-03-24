شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جدول وهواية.. نصائح رائد فضاء بريطانى للاستمتاع بالعزلة الذاتية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدم رائد الفضاء سكوت كيلى، الذى قضى ما يقرب من عام فى محطة الفضاء الدولية فى مهمة واحدة، عدة نصائح للبقاء على قيد الحياة أثناء العزلة الذاتية، مشيرا أن "الخروج" هو سر البقاء، إذ أمضى رائد الفضاء المتقاعد ما مجموعه 520 يومًا فى محطة الفضاء، حيث استمرت أطول مهمة له 340 يومًا من 27 مارس 2015 إلى 1 مارس 2016.

ووفقا لموقع "ديلى ميل" البريطانى، أوضح كيلى إن الشيء الوحيد الذى افتقده خلال عامه فى محطة الفضاء الدولية هو القدرة على الخروج، ولا سيما رائحة الطبيعة وصوتها ومعالمها.

وينصح كيلى المواطنين حول العالم بوضع جدول زمنى، وأن يكون لديهم هواية، وأن يحتفظوا بمجلة، كما اقترح مشاهدة المسلسلات التلفزيونية، والحصول على قسط وافر من النوم عندما يضطرون إلى البقاء فى منازلهم.

وأوضح كيلى إن رواد الفضاء الآخرين فى محطة الفضاء الدولية كان يشغلون تسجيلات خاصة ببعض الأصوات على الأرض، مثل الطيور والأشجار فى محاولة للشعور بأنهم على سطح الكوكب.

وقال لصحيفة نيويورك تايمز: "لقد كنت أتوق إلى الطبيعة - اللون الأخضر ورائحة الهواء المنعشة والشعور بالشمس الدافئة على وجهي".

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وأضاف: "ليس عليك ممارسة التمارين الرياضية لساعتين ونصف فى اليوم، كما يفعل رواد الفضاء، ولكن التحرك مرة واحدة فى اليوم يجب أن يكون جزءًا من جدول الحجر الصحى الخاص بك (فقط ابق على بعد ستة أقدام على الأقل من الآخرين)".

وكجزء من العزلة الذاتية وتدابير التباعد الاجتماعى التى تم إدخالها فى المملكة المتحدة، تم حث الناس على البقاء على مسافة 6 أقدام قدر الإمكان، وإذا لم يكونوا فى الحجر الصحى بسبب الأعراض ، فلا بأس فى المشي.

حتى الأشخاص فى الحجر الصحى المنزلى، لا يزال من الجيد لهم الخروج - ولكن يجب على الأشخاص تجنب الاتصال المباشر مع الآخرين أثناء وجودهم فى الخارج.

قال وزير الصحة مات هانكوك: يجب على الناس الخروج. نعم ، امشى حيواناتك الأليفة ، ولكن إذا كنت فى عزلة منزلية ، فاخرج للخارج ولكن حاول تجنب الآخرين.

قال كيلى إذا كنت فى مجموعة لا تستطيع مغادرة المنزل، فاحصل على هواية، وابحث عن شيء بعيدا عن مجال عملك أو عمل منزلى أو مجرد مشاهدة التلفزيون.