ساعة آبل الذكية مستثناة من التعريفات الجمركية الأمريكية

وافق الممثل التجاري للولايات المتحدة على طلب إعفاء ساعة آبل الذكية (Apple Watch) من التعريفات الجمركية الأمريكية على الورادات الصينية، وتمت الموافقة على طلب شركة آبل في خطاب نشره الموقع الإلكتروني لمكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة (USTR).

ويتيح هذا الإعفاء لشركة آبل استيراد الساعة الذكية من الصين دون دفع رسوم جمركية إضافية بنسبة 7.5 في المئة، وذلك بعد أن كانت الساعة الذكية واحدة من منتجات شركة آبل التي تعرضت لتعريفات جمركية كجزء مما يسميه مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة قائمة “4A”، التي دخلت حيز التنفيذ في شهر سبتمبر الماضي.

وخفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في شهر فبراير هذه التعريفات الجمركية من 15 في المئة إلى 7.5 في المئة كجزء من صفقة تجارية أولية مع بكين.

وقالت شركة آبل في طلبها، المقدم في الخريف الماضي: “إن ساعتها الذكية هي جهاز إلكتروني استهلاكي، وهي ليست ذات أهمية استراتيجية أو ذات صلة بالبرامج الصناعية الصينية أو بمبادرة صنع في الصين 2025 (Made in China 2025)”.

وأوضحت الشركة المصنعة لهواتف آيفون أنها لم تعثر على مصدر بديل لساعاتها الذكية يمكنه تلبية الطلب على المنتج في الولايات المتحدة، وتقدمت بطلبات للإعفاء من الرسوم الجمركية على المنتجات الأخرى، من ضمنها مكبرات الصوت المنزلية الذكية (HomePod) وسماعاتها اللاسلكية (AirPods) وأجهزة حواسيب (iMac).

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كما طلبت آبل إعفاءات عن أجزاء من هاتف آيفون، التي تفادت التعرفة الجمركية في شهر ديسمبر الماضي بعد أن توصلت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى ما يسمى بالمرحلة الأولى من الاتفاقية التجارية مع الصين.

وحققت أعمال آبل القابلة للارتداء والإكسسوارات، التي تشمل (Apple Watch) و (AirPods) و (HomePod)، إيرادات بلغت 24.5 مليار دولار في سنتها المالية المنتهية في شهر سبتمبر 2019، مما يمثل نحو 9.4 في المئة من إجمالي مبيعاتها.

وعلى صعيد آخر، فقد ارتفعت أسهم الشركة الأمريكية بعد أن أفاد تقرير لصحيفة (نيكي) Nikkei بأن شركة (فوكسكون) Foxconn المجمعة لهواتف آيفون قد أمنت ما يكفي من العمال لتلبية الطلب الموسمي في جميع المصانع الصينية الكبرى.