هاتف آيفون القادم يحصل على مستشعر كاميرا أكبر

يشاع أن شركة آبل تخطط لإطلاق نموذج هاتف آيفون متميز بقياس شاشة 6.7 إنشات في عام 2020، وقد أشارت تقارير متعددة إلى أن الكاميرا الخلفية للجهاز تأتي بالعديد من التحسينات، من ضمنها أجهزة استشعار أكبر تلتقط المزيد من الضوء لجودة صورة أفضل إلى جانب التحول إلى نظام تثبيت الصورة الميكانيكي.

وتأتي أحدث المعلومات من المحلل الشهير (مينغ تشي كو) Ming-Chi Kuo، الذي قال إن جهاز آيفون بقياس 6.7 إنشات سيحتوي أيضًا على نظام تثبيت الصورة الميكانيكي لتعويض اهتزاز اليد، كما أن حجم المستشعر الأكبر يساعد في تقليل التشويش في الصورة.

وفي حال كانت المعلومات صحيحة، فإن ذلك يشكل أحد أهم التغييرات التي أجرتها آبل على الكاميرا منذ أن أضافت العدسة الثانية مع هاتف (iPhone 7 Plus)، وتوقع كو في مذكرة بحثية أن التكنولوجيا ستصل إلى نموذجين أو ثلاثة نماذج آيفون جديدة في عام 2021.

وبالرغم من أن التفاصيل ضئيلة، إلا أن نظام تثبيت الصورة الميكانيكي يمكن أن يجلب ميزة التثبيت للعدسة الواسعة جدًا على أجهزة آيفون المستقبلية، بدءًا من نموذج 6.7 إنشات.

وتتميز نماذج (iPhone 11 Pro) بنظام تثبيت الصورة البصري للصور والفيديوهات، لكن عند استخدام العدسة العريضة أو التليفوتوغرافية فقط، ويوفر نظام تثبيت الصورة الميكانيكي حلًا لهذه المشكلة، لأنه يمكن تطبيق التثبيت على مستشعر الكاميرا نفسه دون الاعتماد على أي عدسة محددة.

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وتستخدم شركة آبل نظام تثبيت الصورة البصري، الذي يستخدم حركة العدسة بدلاً من حركة المستشعر، لتعويض الاهتزاز، ويمكن أن يؤدي نظام تثبيت الصورة الميكانيكي إلى الحصول على لقطات أفضل مع ملحقات العدسات المرفقة مثل (OlloClip).

ويشاع أن جهاز آيفون بقياس 6.7 إنشات سيمتلك أكبر شاشة على الإطلاق بالمقارنة مع أي جهاز آيفون موجود حاليًا، كما توضح المعلومات أنه أطول قليلاً من (iPhone 11 Pro Max).

وعلى صعيد مختلف، فقد تنبأ المحلل بأن هناك نموذجًا واحدًا على الأقل من هواتف آيفون لعام 2022 سيحتوي على عدسة (periscope)، التي يمكن أن تسمح بتكبير بصري بقدرة 5X مثل (Huawei P30 Pro) أو تسمح بتقريب بصري بقدرة 10X.

وتمتلك أجهزة آيفون الحالية ميزة التكبير البصري بقدرة 2X بحد أقصى والتكبير الرقمي بقدرة 10X بحد أقصى، ويحافظ التكبير البصري على جودة اللقطة عند التكبير، بينما ينتج عن التكبير الرقمي بعض الضبابية.