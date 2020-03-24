أظهرت زيارة للمتاجر الإلكترونية لشركة أبل، الاثنين، أن الشركة تخلت عن تقييد المشتريات الإلكترونية لهواتف آيفون، التي تقتصر على جهازين فقط.
وبحسب وكالة "رويترز"، امتنعت أبل عن التعقيب.
وهذا الشهر، قالت أبل إنها ستغلق جميع متاجر التجزئة خارج البر الرئيسي للصين وتايوان وهونغ كونغ وماكاو وهو ما يعني التحول فعليا لموقعها الإلكتروني.
تجدر الإشارة إلى التجارة الإلكترونية ارتفعت نسبتها كثيرا في الولايات المتحدة والصين وبقية أنحاء العالم بعد تفشي أزمة فيروس كورونا، ووصلت في بعض المناطق إلى نحو 50 بالمئة أو أكثر.
كانت هذه تفاصيل خبر كورونا يجبر أبل على إلغاء شرط 'الشراء الإلكتروني' لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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