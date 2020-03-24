أمطار على مناطق متفرقة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس اليوم (بيان )

كتب: ضياء السقا

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن طقس اليوم الثلاثاء، مائل للبرودة نهارًا على السواحل الشمالية الغربية، لطيف على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، مائل للحرارة على شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد.

وقالت الأرصاد في بيان لها: "الطقس ليلاً لطيف على جنوب الصعيد، بارد على شمال الصعيد وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، شديد البرودة ليلاً على باقي الأنحاء".

وتابعت الهيئة: "أمطار خفيفة على مناطق متفرقة على السواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال الصعيد، وهناك شبورة صباحًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، ورياح معتدلة على كافة الأنحاء، نشطة على السواحل الشمالية الغربية".

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر، تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية جنوبية شرقية.

وينصح خبراء الأرصاد، بارتداء الملابس الشتوية الثقيلة، وعدم مزاولة الأنشطة البحرية فوق مسطح البحر المتوسط، والقيادة بهدوء علي الطرق، والتأكد من صلاحية مساحات السيارات، وعدم ركن السيارات تحت لوحات الأعلانات أو الأشجار.

وعن درجات الحرارة المتوقعة، الثلاثاء، على بعض محافظات ومدن مصر:

القاهرة «16– 26»

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الإسكندرية «14– 20»

قنا «15- 33»

الأقصر «15- 34»

أسوان «17– 35»

موجة سيئة

وشهدت الشوارع المصرية خلال الأيام الماضية عاصفة منخفض التنين التي أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عنها، وتعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، ووصفتها بالأقوى هذا العام.