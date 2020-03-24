ZTE تعلن عن هاتف Axon 11 5G

أعلنت شركة (زد تي إي) ZTE الصينية اليوم الاثنين عن هاتفها الذكي (أكسون 11 5جي) Axon 11 5G الذي يعد ثالث هاتف لها يدعم شبكات الجيل الخامس 5G.

ويدعم الهاتف الجديد شبكات الجيل الخامس بفضل معالج (سنابدراجون 765جي)، وهو يمتاز بوجود أربع كاميرات خلفية؛ دقة الرئيسية منها 64 ميجابكسل، كما يحتوي بطارية بسعة 4,000 ميلي أمبير/ الساعة. أما تصميم الهاتف فهو من الزجاج والألمنيوم.

ويقدم (أكسون 11 5جي) شاشة من نوع AMOLED بقياس 6.47 بوصات وبدقة +FHD مع نسبة أبعاد 19.5:9، وفي الشاشة أيضًا، هناك حساس البصمة، والكاميرا الأمامية ضمن قطع، وهي تأتي بقياس 20 ميجابكسل.

وعلى ظهر الهاتف، يوجد نظام كاميرا مربع الشكل، وهو يحتوي 4 كاميرات، الرئيسية بدقة 64 ميجابكسل، والثانية بدقة 8 ميجابكسل للتصوير الفائق العرض، والثالثة بدقة 2 ميجابكسل لتصوير الأجسام القريبة، والرابعة بدقة 2 ميجابكسل لتصوير العمق.

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ويقدم (أكسون 11 5جي) ذاكرة وصول عشوائي (رام) بحجم 6 جيجابايت، أو 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت، أو 256 جيجابايت، مع إمكانية التوسعة عن طريق بطاقات الذاكرة الخارجية microSD. وتدعم البطارية التي تأتي بسعة 4,000 ميلي أمبير/ الساعة تقنية الشحن السريع +Quick Charge 4.0. وبرمجيًا، يعمل الهاتف بواجهة المستخدم MiFavor 10 المبنية على نظام التشغيل أندرويد 10.

وسيتوفر هاتف (زد تي إي) الجديد باللونين الأبيض والأسود، وذلك بسعر يعادل 380 دولارًا أمريكيًا لخيار 6 جيجابايت / 128 جيجابايت، وبسعر يعادل 420 دولارًا لخيار 8 جيجابايت / 128 جيجابايت، وبسعر يعادل 480 دولارًا لخيار 8 جيجابايت / 256 جيجابايت. وقد فتحت الشركة باب حجز الهاتف في الصين، ولا معلومات عن موعد طرحه في الأسواق.