جوجل تطلق خدمة سحابية جديدة لدعم مطوري الألعاب

أعلنت خدمة جوجل السحابية Google Cloud اليوم الاثنين عن الإطلاق التجريبي لخدمتها الجديدة (جيم سيرفرز) Game Servers، وهي خدمة مُدارة تعمل على تزويد مطوري الألعاب بالخدمات الخلفية الاعتيادية لتشغيل ألعابهم، ويشمل ذلك الألعاب المتعددة اللاعبين، في سحابة جوجل.

تجدر الإشارة إلى أن هذه ليست خوادم لبث الألعاب، ولكنها تهدف فقط إلى تسهيل إنشاء المطورين للألعاب وتوسيع نطاق خدماتهم الخلفية وإدارتها لألعابهم.

وتقع الخدمة على رأس خادم ألعاب Agones المفتوح المصدر – وهو مشروع أعلنت عنه شركتا جوجل، و Ubisoft لأول مرة في عام 2018، ومنصة التنسيق Kubernetes. وتستخدم الخدمة أيضًا بعض أجزاء Anthos، وهي خدمة تابعة لجوجل مخصصة لإدارة كتل Kubernetes المتعددة السحابة. وبينما يمكن تشغيل Game Serversحاليًا على محرك Kubernetes Engine التابع لجوجل فقط، فإنه من المخطط السماح بالدعم الهجين والمتعدد السحابة في وقت لاحق من العام الحالي.

وتخطط جوجل أيضًا لتسهيل عمل المطورين الذين يستخدمون Agones بالفعل خارج Game Servers لجلب هذه الخوادم إلى نفس النظام البيئي لخدمة Game Servers المُدارة من خلال تسجيلها في Game Servers API.