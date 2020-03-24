شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت توقف مؤقتًا الإصدارات الجديدة من متصفح Edge بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في الوقت الذى يعمل فيه ملايين من الموظفين الآن من المنزل، أعلنت مايكروسوفت أنها أوقفت مؤقتًا إطلاق الإصدارات الرئيسية الجديدة من متصفح Edge بما في ذلك الإصدار 81، بسبب "الظروف العالمية" الجارية المحيطة بتفشي فيروس كورونا.

وبحسب موقع TOI الهندى، فعادةً ما يستلزم طرح إصدارات جديدة من متصفح إيدج أو أي نوع آخر من تحديثات البرامج مراجعات للأمان، واختبارات للتوافق؛ من أجل ضمان عدم تعطل أنظمة التشغيل وتطبيقات الويب الداخلية، وبالنظر إلى انتشار فيروس كورونا المستجد، فمن المرجح أن يكون معظم مسؤولي النظام مشغولين في التعامل مع أمن الموظفين العاملين من المنزل ورعاية أسرهم في هذه الأوقات العصيبة، وقالت مايكروسوفت إنها لا تريد أن تفرض ضغطا إضافيا على مسؤولي النظام وغيرهم من موظفي تكنولوجيا المعلومات عن طريق إصدار نسخة Edge جديدة في هذا الوقت بالذات.

وفي الوقت نفسه، سيستمر مايكروسوفت Edge في تلقي تحديثات الأمان، ولكن تم تأجيل إصدار Edge 81 "الثابت" الذي يأتي مع عمليات الإيقاف وكسر التغييرات حتى تعود الأمور إلى طبيعتها، وبالمثل أوقفت جوجل الإصدارات القادمة من كروم ونظام تشغيل كروم مؤقتًا وقررت الحفاظ على البرامج الحالية والأساسية قيد التشغيل.

Advertisements

حيث أقر فريق تطوير Chrome أن "جداول العمل المعدلة" قد دفعت عملاق التكنولوجيا إلى الضغط على زر الإيقاف المؤقت في "إصدارات جوجل كروم، ونظام تشغيل كروم أو أس القادمة"، وقالت جوجل أيضًا أن مراجعات تطبيقات أندرويد ستستغرق مزيدًا من الوقت حيث قلل جائحة COVID-19 من الموظفين في المكاتب.

التأخير مفهوم كما هو الحال في إصدارات البرامج الجديدة، غالبًا ما يتم الإبلاغ عن الأخطاء ومع انخفاض عدد الموظفين، سيكون من الصعب على جوجل معالجة مخاوف الثغرات الأمنية هذه إذا ظهرت، كما قال موقع YouTube المملوك لشركة جوجل أيضًا أنه سيعتمد بشكل أكبر على خوارزميات الذكاء الاصطناعي (AI) الخاصة به للإشراف على المحتوى.