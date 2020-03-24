شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت تتبرع ببذلات واقية وموازين حرارة للعاملين فى الرعاية الصحية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسبب تفشي فيروس كورونا (COVID-19) في مختلف أنحاء العالم، فى إجبار البلدان على إغلاق بنيتها التحتية الرئيسية لمنع انتشار الفيروس، وفي بداية هذا الشهر، وجهت مايكروسوفت تعليمات للموظفين في Puget Sound ومنطقة خليج كاليفورنيا للعمل من المنزل، وقالت الشركة أيضًا إنها تخطط لدفع أجور منتظمة للعاملين في الساعة حتى لو تم تخفيض ساعات عملهم.
وبحسب موقع mspoweruser الأمريكى، فقد ضاعفت مايكروسوفت أيضًا جهودها وتعهدت بتقديم مليون دولار لصندوق استجابة COVID-19 من Puget Sound، كما أعلنت مايكروسوفت أيضًا أنها عملت مع مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) لإنشاء برنامج chatbot للتدقيق الذاتي لمساعدة الأشخاص في جميع أنحاء العالم.
فيما أعلنت مايكروسوفت الليلة الماضية أن فريق سلسلة التوريد العالمي لديها قد أمّن إمدادات تشتد الحاجة إليها للعاملين في مجال الرعاية الصحية، وقد وصلت المنصات الخمس الأولى من معدات الحماية الشخصية خلال عطلة نهاية الأسبوع وتشمل ما يلي: " 15000 نظارة حماية - موازين الحرارة بالأشعة تحت الحمراء - قبعات طبية - بذلات واقية".
وبحسب موقع TOI الهندى، فقال مارك زوكربيرج الرئيس التنفيذي لشركة فيس بوك في منشور على منصة وسائل التواصل الاجتماعي "إن فيس بوك يقدم ما يصل إلى 10 ملايين دولار من التبرعات، و100 ٪ من الأموال ستدعم بشكل مباشر لمنع واكتشاف والاستجابة لانتشار الفيروس حول العالم".
كانت هذه تفاصيل خبر تكنولوجيا: مايكروسوفت تتبرع ببذلات واقية وموازين حرارة للعاملين فى الرعاية الصحية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.