شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت تتبرع ببذلات واقية وموازين حرارة للعاملين فى الرعاية الصحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسبب تفشي فيروس كورونا (COVID-19) في مختلف أنحاء العالم، فى إجبار البلدان على إغلاق بنيتها التحتية الرئيسية لمنع انتشار الفيروس، وفي بداية هذا الشهر، وجهت مايكروسوفت تعليمات للموظفين في Puget Sound ومنطقة خليج كاليفورنيا للعمل من المنزل، وقالت الشركة أيضًا إنها تخطط لدفع أجور منتظمة للعاملين في الساعة حتى لو تم تخفيض ساعات عملهم.

وبحسب موقع mspoweruser الأمريكى، فقد ضاعفت مايكروسوفت أيضًا جهودها وتعهدت بتقديم مليون دولار لصندوق استجابة COVID-19 من Puget Sound، كما أعلنت مايكروسوفت أيضًا أنها عملت مع مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) لإنشاء برنامج chatbot للتدقيق الذاتي لمساعدة الأشخاص في جميع أنحاء العالم.

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فيما أعلنت مايكروسوفت الليلة الماضية أن فريق سلسلة التوريد العالمي لديها قد أمّن إمدادات تشتد الحاجة إليها للعاملين في مجال الرعاية الصحية، وقد وصلت المنصات الخمس الأولى من معدات الحماية الشخصية خلال عطلة نهاية الأسبوع وتشمل ما يلي: " 15000 نظارة حماية - موازين الحرارة بالأشعة تحت الحمراء - قبعات طبية - بذلات واقية".

وقال التقرير أن مايكروسوفت تبرعت بهذه الإمدادات إلى ولاية واشنطن لتوزيعها في جميع أنحاء منطقة سياتل، فيما لا تعد مايكروسوفت هي الوحيدة التى تبرعت لصالح كورونا، فقد خصصت شركة فيس بوك 20 مليون دولار من التبرعات لمحاربة المرض، حيث عملت عملاق التواصل الاجتماعي مع مؤسسة الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية لبدء إنشاء صندوق الاستجابة للتضامن COVID-19، حيث يمكن لأي شخص أن يذهب للتبرع.

وبحسب موقع TOI الهندى، فقال مارك زوكربيرج الرئيس التنفيذي لشركة فيس بوك في منشور على منصة وسائل التواصل الاجتماعي "إن فيس بوك يقدم ما يصل إلى 10 ملايين دولار من التبرعات، و100 ٪ من الأموال ستدعم بشكل مباشر لمنع واكتشاف والاستجابة لانتشار الفيروس حول العالم".