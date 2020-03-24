تكنولوجيا: خلى بالك من المواقع وتطبيقات.. 10 حاجات متعملهاش فى ظل انتشار كورونا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع ارتفاع الحالات الإيجابية لعدوى فيروس كورونا فى العالم يبذل المواطنون حول العالم قصارى جهدهم لاكتساب مزيد من المعرفة حول المرض (Covid-19) عبر الإنترنت، وذلك في الوقت الذي تغمر فيه الإنترنت المعلومات الخاطئة حول فيروس كورونا، مما يجعلها قد لا تكون فكرة جيدة للبحث عن معلومات جديدة من أي موقع عشوائي.
- تجنب تثبيت أي تطبيق لتتبع انتشار فيروس كورونا
لا يوجد حتى الآن تطبيق رسمي لتتبع انتشار فيروس كورونا، كما ليس هناك تطبيق رسمي مخصص على الإطلاق لمرض فيروس كورونا فقط، وفي الآونة الأخيرة، تم العثور على المجرمين الإلكترونيين ينشرون برنامج فدية يسمى CovidLock، حيث يتظاهر هذا التطبيق بأنه تطبيق تتبع فيروس كورونا ولكنه برنامج فدية متنكر، حيث يقوم التطبيق ببساطة بإقفال هاتف المستخدم بكلمة مرور ويطلب 100 دولار Bitcoin في غضون 48 ساعة لإلغاء قفل الهاتف.
بصرف النظر عن الموقع الرسمي لمنظمة الصحة العالمية (WHO) والمواقع الحكومية، لا يوجد موقع مخصص آخر حول فيروس كورونا التي يجب الوثوق بها، وقد كشف تقرير صادر عن Market Watch عن ارتفاع ملحوظ في تسجيلات أسماء مواقع الويب المرتبطة بفيروس كورونا ، ومن المرجح أن تسرق هذه المواقع البيانات الشخصية والمصرفية أو تصيب هاتفك المحمول أو الكمبيوتر الشخصي ببرامج ضارة.
يصعب اكتشاف فيروس كورونا وعادة ما يستغرق وقتًا، وقد يحتاج العديد من المرضى إلى اختبارات لتأكيد الحالة الإيجابية، لذلك، يمكن أن يكون شراء جهاز اختبار منزلي أمرًا خطيرًا لأنه يحتاج إلى خبرة طبية لتأكيد ما إذا كنت مصابًا بالفعل بالمرض أم لا، أيضا، يتم بيع الكثير من أدوات اختبار مرض فيروس كورونا المزورة عبر الإنترنت لخداع الناس.
تم ذكر أعراض فيروس كورونا بوضوح على الموقع الرسمي لمنظمة الصحة العالمية (WHO)، لذلك فلا تبحث عن مواقع أو تطبيقات خاصة بشرح أعراض فيروس كورونا لأنها مزيفة، ومن المستحسن أن ترى طبيبًا فى حال إصابتك بأى مشاكل صحية.
في الوقت الحاضر لا توجد لقاحات أو أدوية لفيروس كورونا، لذا لا تبحث عنها عبر الإنترنت وتجاهل أي عروض عبر الإنترنت للتطعيمات أو المنتجات الطبية التي تدعي علاج COVID-19.
- لا تفتح رسائل البريد الإلكتروني ذات الصلة بفيروس كورونا من مصادر غير معروفةأفادت منظمة الصحة العالمية أنه يتم إرسال الكثير من رسائل البريد الإلكتروني العشوائية والتصيد والتي تبدو وكأنها بريد إلكتروني رسمي من منظمة الصحة العالمية أو وزارات الصحة الأخرى، لذلك فمن المستحسن ألا يفتح الأشخاص أي رسائل بريد إلكتروني ذات صلة بفيروس كورونا من مصادر غير معروفة أو يضغطون على الروابط أو المرفقات في مثل هذه الرسائل لأنها قد تكون فدية أو هجوم تصيد.
- لا تبحث عن مقاطع فيديو حول كيفية علاج فيروس كورونا عبر الإنترنتقامت جوجل مؤخرًا بإزالة الكثير من مقاطع الفيديو المزيفة المتعلقة بفيروس كورونا من Youtube، ويوصى بشدة بعدم البحث أو الاعتماد على مقاطع الفيديو التي تراها عبر الإنترنت للبحث عن العلاجات.
- لا تبحث عن مقاطع فيديو تقوية المناعة لمحاربة الفيروس كورونامن الأفضل اتباع الإرشادات الحكومية عندما يتعلق الأمر بمكافحة فيروس كورونا، لذلك فابتعد عن البحث عن مقاطع فيديو مثل كيفية بناء مناعة لمحاربة فيروس كورونا لأن هذه النصائح المزعومة من مستخدمي YouTube قد تضر بصحتك بدلاً من ذلك.
- لا تبحث عن منتجات التنظيف التي تقتل فيروس كوروناهناك الكثير من منتجات التنظيف والمطهرات المزيفة التي يتم بيعها عبر الإنترنت والتي تدعي أنها تقتل فيروس كورونا، لذلك يوصى بشدة بالرجوع إلى الموقع الرسمي لمنظمة الصحة العالمية قبل القيام بذلك وشراء أي من هذه المنتجات.
- لا تتبرع عبر الأنترنت لأي جهة تدعي علاج ضحايا فيروس كورونابدأت الكثير من المؤسسات الخيرية عبر الإنترنت فجأة والتي تدعي أنها تساعد ضحايا فيروس كورونا، ويوصى بشدة بإجراء بحثك قبل تقديم أي تبرعات أو دفع أموال إلى مواقع التمويل الجماعي، أصبحت مواقع التبرع بفيروس كورونا المزيفة تجارة احتيالية منتظمة.
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