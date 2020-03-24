شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خلى بالك من المواقع وتطبيقات.. 10 حاجات متعملهاش فى ظل انتشار كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع ارتفاع الحالات الإيجابية لعدوى فيروس كورونا فى العالم يبذل المواطنون حول العالم قصارى جهدهم لاكتساب مزيد من المعرفة حول المرض (Covid-19) عبر الإنترنت، وذلك في الوقت الذي تغمر فيه الإنترنت المعلومات الخاطئة حول فيروس كورونا، مما يجعلها قد لا تكون فكرة جيدة للبحث عن معلومات جديدة من أي موقع عشوائي.

ونظرًا لأن مجرمي الإنترنت والمحتالين يستخدمون قلق وخوف الأشخاص لتضليلهم، فيتم بيع الكثير من المنتجات المزيفة التي تدعي علاج فيروس كورونا عبر الإنترنت، وفيما يلى 10 أشياء تتعلق بفيروس كورونا يجب تجنبها على الإنترنت بحسب موقع TOI الهندى كما يلى:

- تجنب تثبيت أي تطبيق لتتبع انتشار فيروس كورونا لا يوجد حتى الآن تطبيق رسمي لتتبع انتشار فيروس كورونا، كما ليس هناك تطبيق رسمي مخصص على الإطلاق لمرض فيروس كورونا فقط، وفي الآونة الأخيرة، تم العثور على المجرمين الإلكترونيين ينشرون برنامج فدية يسمى CovidLock، حيث يتظاهر هذا التطبيق بأنه تطبيق تتبع فيروس كورونا ولكنه برنامج فدية متنكر، حيث يقوم التطبيق ببساطة بإقفال هاتف المستخدم بكلمة مرور ويطلب 100 دولار Bitcoin في غضون 48 ساعة لإلغاء قفل الهاتف.

- لا تبحث عن مواقع الويب المتعلقة بفيروس كورونا بصرف النظر عن الموقع الرسمي لمنظمة الصحة العالمية (WHO) والمواقع الحكومية، لا يوجد موقع مخصص آخر حول فيروس كورونا التي يجب الوثوق بها، وقد كشف تقرير صادر عن Market Watch عن ارتفاع ملحوظ في تسجيلات أسماء مواقع الويب المرتبطة بفيروس كورونا ، ومن المرجح أن تسرق هذه المواقع البيانات الشخصية والمصرفية أو تصيب هاتفك المحمول أو الكمبيوتر الشخصي ببرامج ضارة.

- لا تبحث أو تشتري أدوات اختبار فيروس كورونا من الإنترنت يصعب اكتشاف فيروس كورونا وعادة ما يستغرق وقتًا، وقد يحتاج العديد من المرضى إلى اختبارات لتأكيد الحالة الإيجابية، لذلك، يمكن أن يكون شراء جهاز اختبار منزلي أمرًا خطيرًا لأنه يحتاج إلى خبرة طبية لتأكيد ما إذا كنت مصابًا بالفعل بالمرض أم لا، أيضا، يتم بيع الكثير من أدوات اختبار مرض فيروس كورونا المزورة عبر الإنترنت لخداع الناس.

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- لا تبحث عن مواقع الويب التى توضح أعراض فيروس كورونا تم ذكر أعراض فيروس كورونا بوضوح على الموقع الرسمي لمنظمة الصحة العالمية (WHO)، لذلك فلا تبحث عن مواقع أو تطبيقات خاصة بشرح أعراض فيروس كورونا لأنها مزيفة، ومن المستحسن أن ترى طبيبًا فى حال إصابتك بأى مشاكل صحية.

- لا تبحث عن التطعيمات أو الأدوية الخاصة بكورونا على الإنترنت في الوقت الحاضر لا توجد لقاحات أو أدوية لفيروس كورونا، لذا لا تبحث عنها عبر الإنترنت وتجاهل أي عروض عبر الإنترنت للتطعيمات أو المنتجات الطبية التي تدعي علاج COVID-19.



















