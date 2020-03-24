شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لو مش بتخرج من البيت.. 21 مكانا سياحيا ممكن تزورهم "أونلاين" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قد يمنعك فيروس كورونا المستجد من السفر، لكن هذا لا يمنعك من زيارة عدد كبير من الأماكن التاريخية حول العالم وذلك باستخدام الإنترنت، حيث يوفر برنامج Google Earth، القدرة على زيارة العديد من الأماكن السياحية والتى تم إضافتها ضمن مواقع التراث العالمي لليونسكو، وفيما يلى نعرض أبرز هذه الأماكن كما يلى:

1. هرم الجيزة في مصر هو أحد عجائب الدنيا السبع، وهو الوحيد في العالم القديم الذي لا يزال سليما اليوم.

2. تاج محل في أغرا، الهند هو مثال دائم على العمارة المغولية في القرن السابع عشر.

3.كنيسة Sagrada Familia الكاثوليكية في برشلونة، إسبانيا، وهي مزيج مذهل من العمارة القوطية وفن الآرت نوفو.

4. أبراج أنجكور وات في كمبوديا تهدف إلى إعادة بناء الكون في الحجر.

5. كاتدرائية إشبيلية، أو كاتدرائية القديسة مريم ، هي أكبر كاتدرائية قبطية في العالم.

6. الدولوميت هي سلسلة جبال في شمال شرق إيطاليا.

7. معبد بوروبودور في جاوة ، إندونيسيا ، هو معبد بوذي من القرن الثامن تم ترميمه في السبعينيات.

8. معبدبرامبانان في إندونيسيا والذي يحتوي على منحوتات تفصيلية من ملحمة رامايانا.

9. نصب هيروشيما التذكاري وهو الهيكل الذي بقي قائماً بعد إسقاط القنبلة الذرية على المدينة في عام 1945 ، وتم الحفاظ عليه تمامًا كما كان في ذلك اليوم.

10. ضريح Itsukushima في اليابان والذي تم تصميمه ليبدو وكأنه يطفو فوق الماء.

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11. قلعة نيجو-جو في كيوتو ، اليابان كانت موطنًا لحكام اليابان من 1603 إلى 1868.

12. معبد تينريوجي من القرن الرابع عشر هو أحد معابد زن الخمسة الكبرى في كيوتو.

13. قلعة هيميجي جو بالقرب من كوبي ، اليابان هي القلعة الأكثر زيارة في البلاد.

14. الحدائق النباتية الملكية ، كيو في لندن لديها أكبر مجموعة من النباتات الحية في العالم.

15. أبو الهول في الجيزة.

16. قصر فرساي ويعد موطنا للملوك الفرنسيين بما في ذلك لويس الرابع عشر.

17. شبكة المطحنة في Kinderdijk Elshout في هولندا والتي تم استخدامها منذ العصور الوسطى.

18. ستونهنج في ويلتشير ، إنجلترا هي موطن لهيكل من عصور ما قبل التاريخ لا يزال المؤرخون يناقشون مدى أهميته حتى الآن.

19. كنيسة السلام في Swidnica ، بولندا ، والتي سميت بعد سلام ويستفاليا في 1648.

20- كهف Jasovská في سلوفاكيا والذي كان مصدر الاكتشافات الأثرية من العصر الحجري القديم والعصر الحجري الحديث.

21. الثالوث المقدس سانت سيرجيوس لافرا في سيرجيف بوساد ، روسيا والذي يعد المركز الروحي للكنيسة الأرثوذكسية الروسية.