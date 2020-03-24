شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إلغاء مؤتمر صحفى لأفراد الطاقم الفضائى الجديد للمحطة الدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ألغى المؤتمر الصحفى الذى كان يفترض أن يعقد يوم 23 مارس فى مركز إدارة الرحلات الفضائية الروسية بمشاركة البعثة الـ63 إلى المحطة الفضائية الدولية بأمر من مدير عام المؤسسة، وجاء ذلك فى بيان نشرته مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية على موقعها الإلكتروني.

وأعاد البيان إلى الأذهان أن الطاقم الأساسى للمحطة يضم الروسيين، أناتولى إيفاتيشين وإيفان فاجنر والأمريكى، كريس كسيدي، حسب روسيا اليوم.

وقال إن أفراد الطاقم الجديد سينطلقون إلى المحطة الفضائية لأول مرة بصاروخ " سويوز – 2.1 آ" الروسي.

وكانت وسائل الإعلام قد أفادت فى وقت سابق بأن أفراد عائلات رواد الفضاء لا يستطيعون الحضور إلى مطار "بايكونور" الفضائى من حيث ينطلق الصاروخ إلى المحطة الفضائية وذلك لانتشار فيروس كورونا، كما لا يمكنهم مغادرة "مدينة النجوم" فى ضواحى موسكو.

وقد أجرى المسئولون عن المحطة الفضائية الدولية يوم الخميس تعديل على مدار المحطة فى الفضاء، وقال بيان صادر عن مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية: "سيخضع مدار المحطة الفضائية الدولية الخميس 19 مارس الجارى لتعديل يندرج فى إطار خطة لجعل المدار مناسبا لاستقبال المركبات القادمة نحوها والمركبات التى ستنفصل عنها متجهة نحو الأرض".

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وبدأت محركات مركبة بروجريس إم إس- 13 الموصولة بالمحطة بالعمل، لتقوم خلال 534 ثانية بتعديل مدار المحطة وزيادة ارتفاعه بمقدار 1.1 كلم، لتصبح المحطة بعيدة عن الأرض بمقدار 419 كلم.

وتجرى هذه التعديلات فى المدار استعدادا لانفصال مركبة "سويوز-إم إس 15" عن المحطة لتتجه إلى الأرض، ولتستقبل المحطة مركبة "سويوز-إم إس 16" التى ستلتحم بها فى 9 أبريل المقبل، والتى ستحمل على متنها 3 رواد هم: الروسيان أناتولى إيفانيشين وإيفان فاجنر، والأمريكى، كريس كاسيدي.

وتجرى هذه التعديلات فى المدار استعدادا لانفصال مركبة "سويوز-إم إس 15" عن المحطة