شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: رئيسا أبل وفيس بوك يتبرعان بملايين الأقنعة الطبية للحد من كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعهد بعض رؤساء شركات التكنولوجيا البارزة فى العالم بدعم جهود مكافحة فيروس كورونا من خلال توفير الإمدادات الطبية، إذ التزم كل من تيم كوك الرئيس التنفيذى لشركة أبل ومارك زوكربيرج مؤسس فيس بوك بالتبرع بملايين الأقنعة لمتخصصى الرعاية الصحية.

ووفقا لموقع "ديلى ميل" البريطانى، قال كوك فى تغريدة إن أقنعة أبل سترسل إلى العمال فى كل من الولايات المتحدة وأوروبا، بينما قال زوكربيرج إن فيس بوك يتخلى عن احتياطى الطوارئ البالغ 720 ألف قناع للعاملين الصحيين، مؤكدا أن الشركة تعمل أيضا على توفير ملايين أخرى للتبرع.

ويأتى ذلك مع اقتراب مستوى العدوى العالمى من 350.000 وفاة وتقترب COVID-19 من 15000 حالة وفاة فى جميع أنحاء العالم.

وكشف مارك بينيوف الرئيس التنفيذى لشركة Salesforce أيضًا فى نهاية هذا الأسبوع أن شركته أرسلت 9000 قناع إلى جامعة كاليفورنيا فى سان فرانسيسكو.

وخلال الأسبوع الماضى، عرض إيلون ماسك رئيس شركتى تسلا للسيارات وسبيس إكس للفضاء المساعدة فى تحويل مصانعه لإنتاج جهاز تنفس.

Advertisements

كما قال لمتابعيه على تويتر أنه "إذا كان هناك نقص"، فسوف يتدخل لصنع أجهزة تهوية حتى يتمكن المرضى فى العناية المركزة من التنفس بينما تتصارع أجسادهم ضد المرض.

ومع ذلك، قدم تعهده أملًا قصير الأجل حيث تم الإعلان يوم الخميس عن إغلاق المصنع لوقف انتشار COVID-19، إلا أن ماسك رفض هذا الأمر.

كما أعلنت كل من فورد وجنرال موتورز وفيات كرايسلر وهوندا وتويوتا عن غلق مصانعهم فى أمريكا الشمالية، مشيرين إلى مخاوف الموظفين الذين يعملون فى أماكن قريبة لبناء سيارات.

وستقوم نيسان بإغلاق المصانع الأمريكية، كما أغلقت شركة هيونداى مصنعها فى ألاباما بعد أن ثبت أن إصابة عامل بالفيروس.